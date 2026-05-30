Choque entre tráileres paraliza la carretera 57 en Los Chorros

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Choque entre tráileres paraliza la carretera 57 en Los Chorros
    El accidente ocurrió metros antes de ingresar al túnel, en los carriles con dirección hacia Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Choque entre tráileres paraliza la carretera 57 en Los Chorros
    Dos grúas participaron en las labores para remover la unidad que quedó sobre el muro de contención. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El percance ocurrió a la altura del túnel; la circulación permaneció afectada por más de tres horas y no se reportaron personas lesionadas

Un choque por alcance entre dos tráileres provocó el cierre parcial de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Los Chorros, donde la circulación permaneció afectada por más de tres horas.

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas del viernes, en el kilómetro 229+800, metros antes de ingresar al túnel, en los carriles con dirección de sur a norte.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/realizan-cateo-en-remolque-de-comida-rapida-y-un-domicilio-de-saltillo-decomisan-80-kilos-de-marihuana-MH21047830

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión de la línea Madasa impactó por alcance el remolque de otra unidad perteneciente a Transportes Villarreal (TVB).

Tras el golpe, el tráiler afectado fue proyectado contra el muro de concreto de contención y terminó montado sobre la estructura de protección.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

$!La circulación en el tramo Saltillo-Los Chorros registró largas filas mientras se realizaban las maniobras de retiro.
La circulación en el tramo Saltillo-Los Chorros registró largas filas mientras se realizaban las maniobras de retiro. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Para retirar la unidad siniestrada fue necesaria la intervención de dos grúas, lo que generó afectaciones a la circulación durante varias horas.

Las autoridades tomaron conocimiento del percance y el caso será turnado ante la agencia del Ministerio Público de Arteaga para el deslinde de responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Choques
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Riesgos

Riesgos
NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

NosotrAs: La democracia se escribe en femenino
true

POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?
El rector de la UAdeC, Octavio Pimentel, dio a conocer que cada año en Coahuila se requieren 2 mil ingenieros.

Incrementa en Coahuila matrícula de ingenierías... pero no es suficiente para demanda de industria
RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12

RAMOS ARIZPE: Conoce las candidaturas del Distrito 12
Eduardo Gutiérrez Barrera, Raúl Carrillo Balderas y Eduardo Gutiérrez Loera se quedaron con el primer lugar del 40 Torneo Anual de Golf Rotario en Saltillo.

¡Éxito total! Conoce a los ganadores del Torneo de Golf Rotario y el emotivo homenaje a Juan Carlos López Villarreal
Invitación. La capital coahuilense ofrecerá una agenda variada de entretenimiento con espectáculos teatrales, ópera, música electrónica y festivales culturales para todos los gustos.

¿Qué hacer en Saltillo? Ópera, teatro local, Agaveros Festival y el Lunar Festival
Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta

Comienza la cuenta regresiva para el homenaje sinfónico a Juan Gabriel con Susana Zabaleta