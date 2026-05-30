Choque entre tráileres paraliza la carretera 57 en Los Chorros

Un choque por alcance entre dos tráileres provocó el cierre parcial de la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Los Chorros, donde la circulación permaneció afectada por más de tres horas. El percance se registró alrededor de las 21:00 horas del viernes, en el kilómetro 229+800, metros antes de ingresar al túnel, en los carriles con dirección de sur a norte.

De acuerdo con los primeros reportes, un tractocamión de la línea Madasa impactó por alcance el remolque de otra unidad perteneciente a Transportes Villarreal (TVB). Tras el golpe, el tráiler afectado fue proyectado contra el muro de concreto de contención y terminó montado sobre la estructura de protección. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Para retirar la unidad siniestrada fue necesaria la intervención de dos grúas, lo que generó afectaciones a la circulación durante varias horas. Las autoridades tomaron conocimiento del percance y el caso será turnado ante la agencia del Ministerio Público de Arteaga para el deslinde de responsabilidades.