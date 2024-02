Policías de Torreón detienen y lesionan a ciudadanos; ahora deberán pagarles 30 mil pesos por daño

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila emitió una nueva recomendación contra la Policía Metropolitana y la Policía Municipal de Torreón tras participar en un allanamiento y una detención que dejó a una persona lesionada, a quien se le violentaron sus derechos humanos.

El caso fue denunciado ante la CDHEC en febrero del 2022 por la pareja del hombre quien fue detenido en el interior de su domicilio, sin que se le presentara una orden o una razón por la cual se realizaría su detención.

De acuerdo con el testimonio, la pareja de la denunciante se encontraba afuera de su domicilio con uno de sus familiares cuando llegaron dos unidades con seis elementos, quienes les indicaron que les realizarían una “revisión de rutina”.

“Dijeron que les iban a hacer una revisión y los empezaron a estrujar, mi cuñado les dijo que por qué lo estrujaban y en eso los elementos le empezaron a golpear, él se quiso quitar los golpes y lo empezaron a golpear más, mi esposo les dijo que por qué lo golpeaban y lo empezaron a golpear a él”, expresa la mujer en el testimonio.

Según el relato de la mujer, la situación no paró en el uso de fuerza desmedido a las afueras del domicilio, sino que todavía al interior del mismo, los elementos siguieron utilizando prácticas de violencia y después de su detención, fueron ocultados.

“Ellos se metieron a la casa y los policías se metieron por ellos y los golpearon hasta sacarles sangre, una de ellas era una mujer policía, entonces se los llevaron en las patrullas y los trasladaron a la Cruz Roja, según me dijo otro amigo de mi hermano que también detuvieron y que después los llevaron a la cárcel de la Colón, pero no me han dejado verlos”, dijo la mujer.

Tras el análisis, la CDHEC consideró que las prácticas de ambos elementos fueron violentadoras de los derechos humanos en lo que concierne a la seguridad personal, jurídica y la integridad, en modalidades como las lesiones y el empleo arbitrario de la fuerza pública.

“A razón de la lógica y la legalidad, los elementos de Policía Metropolitana y elementos de la Policía Municipal de Torreón se extralimitaron y sobrepasaron en su actuar y facultades”, indica la CDHEC.

“Asimismo, infringieron protocolos dentro de la competencia como elementos policiacos al momento de realizar la detención. Si bien, el uso de la fuerza es una facultad idónea con la cual al nivel de resistencia de la persona es el nivel de uso de fuerza que se antepone en el acto en específico, pero no con ello se exime al elemento o elementos de alguna corporación policial de hacer un uso excesivo de la misma, para con lo que antecede vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía”, concluye.

En la recomendación 01/2024 fueron expuestos tres puntos recomendatorios donde la CDHEC pidió a las autoridades iniciar procedimientos administrativos e imponer sanciones a los funcionarios que colaboraron en la detención, garantías de no repetición, además de pagar por daño moral una cantidad de 30 mil pesos a cada uno de los agraviados.