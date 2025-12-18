Por primera vez habrá voto electrónico para personas con necesidades especiales; aceptan prueba piloto en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en Consejo General implementar por primera vez en la historia electoral del país, el Voto Anticipado por Internet durante el Proceso Electoral Local 2025-2026 de Coahuila, como parte de una prueba piloto.

La medida que recaerá en el órgano a nivel estatal, está dirigida a personas con discapacidad que no pueden acudir a una casilla y a personas cuidadoras primarias, quienes podrán votar ya sea de manera presencial en su domicilio o por primera vez en territorio nacional, mediante una plataforma digital.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vives en Coahuila y se vence tu INE este mes? No te preocupes, podrás votar en las elecciones de 2026

Esta modalidad digital se llevará a cabo, según el Consejo, del 24 al 30 de mayo de 2026 y no sustituirá por completo a la emisión del voto anticipado en boleta física, sino que ambos mecanismos convivirán en un modelo híbrido para la elección de diputaciones locales en Coahuila.

De acuerdo con el instituto, la implementación responde a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (PJF), dentro del expediente SUP-JDC-0639/2024, y posiciona a Coahuila como el primer estado del país en aplicar voto electrónico por Internet en una elección local dentro del territorio nacional.

Será durante el periodo de las elecciones, cuando el personal del INE acudirá a los domicilios de las personas registradas para verificar su identidad y entregar las claves de acceso al sistema de votación electrónica.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega INE propuestas de los OPLES para reforma electoral

El voto se emitirá desde el dispositivo personal de cada persona, permitiendo seleccionar y confirmar la opción elegida, así como obtener un recibo de votación verificable en el sistema. En caso de fallas técnicas, el INE podrá realizar una segunda visita para que el voto se emita en boleta impresa, siempre que se confirme que no fue registrado previamente.

Los resultados del Voto Anticipado serán para la elección de los 25 curules que se elegirán para constituir la nueva Legislatura de diputados de Coahuila, de los cuales son electos por voto popular y otros nueve de representación proporcional.