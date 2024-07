Posible cancelación de Tesla en Santa Catarina reventará ‘burbuja especulativa’ en NL y Coahuila: experto

Por distintos factores, la decisión sobre la construcción de la fábrica no se tomará ni en el corto ni en el mediano plazo, lo que bajará los precios

El reportaje recuerda que la armadora anunció en abril pasado el lanzamiento de vehículos de bajo costo que no requerirían inversiones en nuevas plantas.

Agregó que al no instalarse la fábrica, se quedarán mal parados los sectores que quisieron anticiparse al boom inmobiliario, por lo que si la inversión va a seguir detenida, los precios van a tener que ceder y volver a bajar.

“ Yo señalé muchas veces que esto iba a traer una burbuja en el tema inmobiliario y de los parques industriales, que si no se iba concretando y al final del día se encarecían los terrenos y los servicios para la gente quería instalarse cerca de esta planta y ser proveedor, iba a ser una burbuja especulativa muy grande que al final creo que se va reventar ”, indicó el autor de “El Gato Financiero”.

De acuerdo a Marcelo Lara Saucedo, expresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en Coahuila, señaló que el aumento de precios podría desplomarse si no se concreta la construcción de la planta.

Jorge Verduzco Rosán González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Región Sureste, detalló que la noticia de la llegada de la empresa “tuvo un efecto negativo en la región”, pues no hay venta de tierra a la espera de que el efecto Tesla les represente la oportunidad de vender a mayor precio el metro cuadrado.

A partir del anuncio, la especulación con los terrenos aledaños a la fábrica se disparó, pues los propietarios de los mismos no han querido venderlos hasta que encarezca el precio.

En ese sentido, señaló que hoy Tesla ha afirmado que no tiene la necesidad de generar una nueva planta pues ya cuenta con las fábricas necesarias para cubrir su demanda.

Agregó que al automóvil eléctrico aún le falta mucho desarrollo en el mundo para que sea un producto accesible y barato para la mayoría de la gente, lo que ha influido para que Elon Musk alargue la construcción de la fábrica.

“Por lo pronto no (se construirá la planta) y no creo que sea un tema que decida en el mediano plazo, yo creo que (Tesla) se va a esperar a muchos temas, sobre todo el tema que hay entre Estados Unidos y China. Viene un nuevo presidente para Estados Unidos, eso también tiene que ver con el impulso que se le dé a la industria del auto eléctrico. Son muchas cosas las que van a tener que tomar en cuenta para saber si realmente ya arranca la planta”, explicó Lara.

AÚN SE PUEDE APROVECHAR INFRAESTRUCTURA

Lara señaló que aunque ya comenzó a construirse infraestructura alrededor del terreno donde se supone se instalará la gigafábrica de Tesla en Santa Catarina, aún puede ser utilizada pues no toda la inversión giraba en torno a la empresa de Elon Musk.

TE PUEDE INTERESAR: Se encienden los focos rojos ante la incertidumbre sobre la planta de Tesla en Nuevo León

“No hay nada que obligue a Elon Musk a avanzar en el tema de la construcción de la planta, ni aunque hubiera un compromiso, pactado con el gobierno de Nuevo León. No hay nada que te diga ‘ya tienes que empezar’ a sabiendas que hay un capital de por medio muy fuerte que seguramente es de sus accionistas y que al final, bueno, no los puedes obligar a que ya empiecen cuando ellos están viendo quizá un mercado ya en otras regiones”, mencionó el experto en finanzas.

Agregó que en ese sentido, si Tesla apuesta por otra región, se pueden realizar gestiones para que el terreno se utilice para otra cosa y no se quede estancada la inversión y se aproveche para proveedores cercanos.