Coahuila
/ 26 diciembre 2025
    Boom del pádel en Coahuila dispara lesiones en deportistas; especialistas lanzan recomendaciones
    Especialistas recomiendan preparación física para practicar pádel de forma segura. FOTO: ESPECIAL

El rápido crecimiento de la práctica de este deporte pádel ha ido acompañado de un aumento en lesiones musculoesqueléticas entre jugadores amateurs. Ortopedistas y médicos del deporte advierten que la falta de técnica, preparación física y atención oportuna puede afectar el rendimiento y la calidad de vida de quienes practican esta disciplina

El pádel se ha consolidado como uno de los deportes de mayor crecimiento en Coahuila y a nivel mundial, impulsado por su dinamismo, carácter social y accesibilidad para personas de distintas edades. No obstante, especialistas en ortopedia y medicina del deporte advierten que su práctica sin la preparación adecuada puede derivar en diversas lesiones musculoesqueléticas.

En junio de 2025, un hombre de 61 años perdió la vida en las canchas de pádel ubicadas en el bulevar Eulalio Gutiérrez, en la colonia San Patricio, en Saltillo. El occiso habría sido víctima de un presunto infarto mientras se encontraba en el lugar.

“El pádel es un deporte muy completo, pero también exige movimientos repetitivos, cambios bruscos de dirección y golpes por encima de la cabeza que, si no se realizan con la técnica adecuada, pueden generar lesiones”, explicó el doctor Jorge Cervantes, ortopedista artrofista.

De acuerdo con el especialista, entre las lesiones más comunes asociadas a esta disciplina se encuentra la epicondilitis lateral, conocida como “codo de tenista”, provocada por el uso repetitivo del antebrazo. También son frecuentes las lesiones de hombro, como la tendinitis del manguito rotador; esguinces de tobillo; lesiones de rodilla derivadas de giros repentinos, así como sobrecargas musculares en la región lumbar.

“Muchas de estas lesiones aparecen de forma progresiva y el paciente suele normalizar el dolor hasta que se vuelve limitante”, advirtió el doctor Cervantes, al subrayar que este retraso en la atención médica suele complicar los procesos de recuperación.

La prevención, señaló, es un factor determinante para evitar afectaciones mayores. Un calentamiento adecuado, el fortalecimiento muscular y el trabajo de movilidad articular son tan importantes como el propio partido. A ello se suma la necesidad de utilizar calzado específico para pádel, elegir una pala acorde al nivel de juego y evitar sobrecargas, especialmente entre jugadores amateurs que practican varias veces por semana sin una preparación física previa.

$!El doctor Jorge Cervantes recomienda calentar los músculos antes de jugar el pádel.
El doctor Jorge Cervantes recomienda calentar los músculos antes de jugar el pádel. FOTO: CORTESÍA

Cuando la lesión ya está presente, la atención oportuna resulta clave. “El reposo relativo, la fisioterapia y un plan de rehabilitación personalizado permiten una recuperación más rápida y segura. Ignorar el dolor o automedicarse suele prolongar el problema”, alertó el especialista.

En casos más complejos, el tratamiento puede incluir infiltraciones o procedimientos especializados, siempre bajo valoración médica. El mensaje, coinciden los expertos, es claro: disfrutar del pádel de forma segura implica escuchar al cuerpo y atender cualquier molestia a tiempo. “El objetivo no es dejar de jugar, sino hacerlo de manera inteligente para poder practicar este deporte durante muchos años”, concluyó el doctor Cervantes.

