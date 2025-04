Premian a contribuyentes de Coahuila con casas y carros; ‘recaudación en 2025 es histórica’, afirma José María Morales

Morales Padilla detalló que esta contribución ha representado más de mil 587 millones de pesos hasta abril del 2025, además de que en el último mes el padrón vehicular aumentó en 70 mil unidades. Para el sorteo participaron 502 mil contribuyentes.

Explicó que el padrón total es de un millón 333 mil vehículos, aunque motocicletas, remolques y vehículos utilitarios recreativos no participaron en el sorteo de este lunes.

Respecto a las personas que aún no realizan su correspondiente contribución, señaló que se apela a su buena voluntad y se planean cartas de invitación a hacer su contribución.

“Estamos haciendo algunas invitaciones, se están haciendo exhortos, pero apelamos a la buena voluntad del ciudadano, a que quien todavía presente sus adeudos de control vehicular pueda acercarse a cualquiera de los 53 centros que tenemos en todo el estado y pueda hacerlo de manera voluntaria”, dijo Morales Padilla.

El funcionario aclaró que, de momento, no se tiene el dato preciso de cuántas personas hicieron su contribución aprovechando descuentos a partir de utilizar tarjetas como la Mera Mera o la Tarjeta Rosa. No obstante, detalló que 360 mil personas hicieron su pago de manera electrónica, sin acudir a las oficinas físicas.

La rifa de las dos casas se realizó en una única urna con los números de folio de todos los contribuyentes. Los ganadores fueron elegidos por un niño que paseaba con su familia por la Plaza de Armas y que fue ingresado a la urna para sacar los papeles.

Los vehículos y las casas fueron sorteados en urnas divididas por cada una de las cinco regiones económicas del estado y los boletos fueron sacados por funcionarios de la AFG.

El sorteo tuvo la supervisión del interventor de la Secretaría de Gobernación, licenciado César Iván Dávila Garza, y del notario público número 77 de Saltillo, Luis Fernando Valdés Cabello.