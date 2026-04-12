Premiarán en Múzquiz, Coahuila, a contribuyentes cumplidos

De acuerdo con la administración local, el sorteo se llevará a cabo el próximo 14 de abril en la Plaza Principal, a partir de las 6:00 de la tarde, donde los contribuyentes podrán participar por diversos premios, entre ellos electrodomésticos y artículos para el hogar.

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz anunció la realización del “Gran Tombolazo Predial”, un evento con el que se busca reconocer a las y los ciudadanos que han cumplido de manera oportuna con el pago de este impuesto.

Las autoridades municipales destacaron que esta actividad tiene como objetivo incentivar la cultura del cumplimiento y agradecer la responsabilidad de la ciudadanía, al señalar que el pago del predial contribuye directamente al desarrollo y bienestar del municipio.

“Cumplir con tu predial es contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro municipio”, difundió el Gobierno Municipal a través de redes sociales.

Asimismo, recordaron que durante el primer trimestre del año se ofrecieron descuentos para facilitar el pago del impuesto, con un 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo.

Además, como parte de los estímulos, se brindó la oportunidad de regularizar adeudos de años anteriores con un cobro simbólico de un peso en recargos.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Múzquiz busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en beneficio de la comunidad.