Premiarán en Múzquiz, Coahuila, a contribuyentes cumplidos

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 abril 2026
    Premiarán en Múzquiz, Coahuila, a contribuyentes cumplidos
    La iniciativa pretende incentivar la cultura del cumplimiento fiscal. ESPECIAL

El evento busca reconocer a contribuyentes que pagaron puntualmente el predial

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz anunció la realización del “Gran Tombolazo Predial”, un evento con el que se busca reconocer a las y los ciudadanos que han cumplido de manera oportuna con el pago de este impuesto.

De acuerdo con la administración local, el sorteo se llevará a cabo el próximo 14 de abril en la Plaza Principal, a partir de las 6:00 de la tarde, donde los contribuyentes podrán participar por diversos premios, entre ellos electrodomésticos y artículos para el hogar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/compite-muzquiz-en-premios-magicos-mexico-excelencias-NF19942935

Las autoridades municipales destacaron que esta actividad tiene como objetivo incentivar la cultura del cumplimiento y agradecer la responsabilidad de la ciudadanía, al señalar que el pago del predial contribuye directamente al desarrollo y bienestar del municipio.

“Cumplir con tu predial es contribuir al desarrollo y bienestar de nuestro municipio”, difundió el Gobierno Municipal a través de redes sociales.

Asimismo, recordaron que durante el primer trimestre del año se ofrecieron descuentos para facilitar el pago del impuesto, con un 15 por ciento en enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en marzo.

Además, como parte de los estímulos, se brindó la oportunidad de regularizar adeudos de años anteriores con un cobro simbólico de un peso en recargos.

Con este tipo de iniciativas, el Gobierno Municipal de Múzquiz busca fortalecer la participación ciudadana y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en beneficio de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contribuyentes
Predial

Localizaciones


Coahuila
Múzquiz

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto se desarrollará en las instalaciones de Expo Coahuila.

Saltillo: licitan estudios de mecánicas de suelo para Gran Forum de Expo Coahuila
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente
En universidades públicas, el costo promedio de una carrera ronda los 28 mil pesos.

¿Cuánto tarda un profesionista de Coahuila en recuperar su inversión universitaria?
true

Obras faraónicas inservibles y peligrosas de la 4T
true

Coahuila: La importancia de rescatar el patrimonio cultural
Afortunado

Afortunado
Soberanía: Jaque Perpetuo

Soberanía: Jaque Perpetuo
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026