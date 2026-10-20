Preparan megaproyecto navideño para Coahuila

“Traemos un plan para el tema navideño que lo daremos a conocer un poco más adelante”, reveló el mandatario estatal respecto a las actividades proyectadas.

Tras el éxito registrado en los recientes eventos masivos en la recién remodelada Expo Coahuila, el Gobierno del Estado confirmó que se alista un megaproyecto navideño para dicho recinto. El gobernador Manolo Jiménez Salinas adelantó que la estrategia para las instalaciones busca mantener una agenda constante de espectáculos, convenciones y exposiciones de nivel internacional.

El Ejecutivo resaltó que durante el reciente evento de rodeo, la Expo Coahuila recibió a más de 125 mil asistentes, generando una derrama económica superior a los 100 millones de pesos y un 95% de ocupación hotelera.

“Más de 125 mil personas, una derrama económica de más de 100 millones de pesos, 95% de ocupación hotelera, un mundo de diversión”, precisó el gobernador sobre las cifras oficiales.

Jiménez Salinas enfatizó que para albergar festividades de este alcance es indispensable contar con la infraestructura física adecuada que posicione al estado en el mapa turístico nacional.

“Es imposible tener un evento de esta calidad y de este tamaño si no hay infraestructura ni aquí ni en ningún lado del mundo. No se puede”, aseveró el mandatario.

Asimismo, comparó el potencial económico del recinto con otros referentes nacionales que impulsan al sector servicios durante semanas completas.

“Hoy lo que representa económicamente la Feria de San Marcos para Aguascalientes representa los ingresos para el sector servicios”, ejemplificó Jiménez Salinas.

El gobernador concluyó reiterando que la estrategia turística se fortalecerá hacia los años 2026, 2027 y 2028 para proyectar las tradiciones y la infraestructura del estado a nivel mundial.