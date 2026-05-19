Presenta Facultad de Sistemas de la UAdeC avances en inclusión, tecnología y acreditaciones

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    Presenta Facultad de Sistemas de la UAdeC avances en inclusión, tecnología y acreditaciones
    La Facultad de Sistemas mantiene colaboración con más de 20 empresas manufactureras y automotrices, destacó la directora. CORTESÍA
Gerardo Hernández
por Gerardo Hernández

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María del Carmen Coronado Rivera presentó su segundo informe de actividades 2025-2026

ARTEAGA, COAH.- La directora de la Facultad de Sistemas Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), María del Carmen Coronado Rivera, presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2025-2026.

La ceremonia se desarrolló ante la presencia del rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez; la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; además de funcionariado universitario, directores de escuelas y facultades, docentes, estudiantes e invitados especiales.

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Durante su mensaje, el rector reconoció el trabajo realizado por Coronado Rivera al frente de la Facultad y destacó la capacidad del plantel para evolucionar y adaptarse a las nuevas exigencias académicas y tecnológicas.

“Hoy veo una Facultad que construye una identidad y se consolida cada vez más fuerte, un plantel que se conecta profundamente y trabaja en equipo con la industria”, expresó Pimentel Martínez, al agradecer la confianza de empresarios y compañías que colaboran con la institución.

Asimismo, señaló que la Facultad de Sistemas mantiene una administración dinámica y competitiva, con una visión enfocada en el futuro y una vinculación real con el sector productivo, reflejada en resultados tangibles para estudiantes, docentes e investigadores.

En su intervención, María del Carmen Coronado Rivera informó que actualmente el plantel mantiene colaboración con más de 20 empresas de los sectores manufacturero y automotriz, mediante actividades como masterclass especializadas, visitas industriales, reclutamiento para prácticas profesionales y proyectos académicos enfocados en competencias laborales.

Como parte de las actividades académicas, destacó la realización del Cuarto Simposio Internacional de Ingeniería, evento en el que se llevaron a cabo 21 conferencias, 10 visitas industriales y seis talleres especializados.

En materia de prácticas profesionales, la directora detalló que 213 alumnos concluyeron este proceso, mientras que 45 estudiantes participaron en el programa dual y desarrollaron 50 proyectos de mejora dentro de empresas.

Coronado Rivera resaltó además que la Facultad ha fortalecido sus esquemas de flexibilidad curricular mediante cursos intersemestrales sabatinos, programas de verano en línea, clases virtuales los viernes y materias duales, buscando ampliar las oportunidades académicas para el alumnado.

En concordancia con la política institucional de inclusión educativa impulsada por Rectoría y la Coordinación de Extensión Universitaria, el plantel se integró al Programa de Becas de Inclusión, beneficiando a 56 estudiantes que cursaron el año completo con una cuota simbólica de 20 pesos anuales.

La directora también destacó el impulso a actividades culturales y de convivencia estudiantil con proyectos interdisciplinarios como la semana cultural, los mercaditos puma, los juegos del puma, el festival “Pumas al Carbón”, concursos de disfraces, el certamen de catrinas y la exposición de altares de muertos.

En el ámbito docente y de investigación, informó que cuatro profesores recibieron apoyo económico para publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, mientras que 13 docentes obtuvieron respaldo para asistir a congresos y exposiciones.

Además, se desarrollaron talleres de capacitación enfocados en lenguaje respetuoso en el aula, inteligencia artificial aplicada a la educación superior y certificación en Solid Works, beneficiando a decenas de docentes.

Otro de los logros destacados fue la acreditación por tres años de los programas de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones, Ingeniero Automotriz e Ingeniero Industrial y en Sistemas, tras evaluaciones externas realizadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

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Como cierre de su informe, María del Carmen Coronado presentó la nueva adquisición tecnológica del plantel: un robot cuadrúpedo denominado “Pumatrón”, símbolo —dijo— del compromiso de la Facultad con la innovación y el desarrollo tecnológico.

Finalmente, agradeció a docentes, estudiantes y personal administrativo por contribuir al crecimiento y consolidación de la Facultad de Sistemas como uno de los planteles más vinculados con la industria y la tecnología en la región.

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Gerardo Hernández

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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