Facultad de Medicina de la UAdeC Laguna abrirá jornada masiva de atención gratuita para la comunidad

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    Facultad de Medicina de la UAdeC Laguna abrirá jornada masiva de atención gratuita para la comunidad
    Estudiantes y directivos de la Facultad de Medicina presentaron la edición 2026 de una jornada orientada a la prevención y el cuidado integral. CORTESÍA

Consultas, estudios clínicos y orientación especializada estarán disponibles durante seis horas para la población durante la Feria de la Salud

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la cultura del autocuidado y acercar servicios profesionales a la ciudadanía, la Facultad de Medicina Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la realización de la Feria de la Salud 2026, evento que reunirá a especialistas, instituciones y estudiantes en una jornada integral de prevención, diagnóstico y orientación médica.

La actividad se llevará a cabo el próximo 16 de mayo, de las 09:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones del plantel ubicadas sobre avenida Morelos número 900 oriente, en Torreón, con acceso abierto para toda la población.

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Durante una rueda de prensa, autoridades universitarias y representantes estudiantiles dieron a conocer los alcances de esta iniciativa, encabezada por el director del plantel, Carlos Enrique Acevedo Aguirre, quien destacó el compromiso, liderazgo y organización mostrados por alumnas y alumnos de cuarto y quinto año en la planeación del proyecto.

ESTUDIANTES LIDERAN ESFUERZO CON IMPACTO SOCIAL

Acevedo Aguirre subrayó que esta actividad refleja la formación humanista y la responsabilidad social que caracteriza a quienes cursan su preparación médica, al involucrarse directamente en acciones que impactan a sectores vulnerables y promueven hábitos preventivos.

$!La población podrá recibir valoraciones profesionales, estudios clínicos y orientación especializada sin costo en Torreón.
La población podrá recibir valoraciones profesionales, estudios clínicos y orientación especializada sin costo en Torreón. CORTESÍA

Por su parte, el presidente de la sociedad de alumnos, Jesús Saúl Blanco Adame, explicó que esta iniciativa se ha consolidado como una tradición universitaria orientada a impulsar la prevención primaria y facilitar el acceso de la ciudadanía a valoración profesional oportuna.

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INSTITUCIONES Y EMPRESAS SUMAN ESFUERZOS

En esta edición participan hospitales regionales, la Secretaría de Salud, la Universidad Iberoamericana Torreón, así como empresas como Grupo Lala, Peñoles y Grupo SIMSA, que se integraron para fortalecer la cobertura y la capacidad de atención.

Las y los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consultas de medicina general, odontología, oftalmología, nutrición, ginecología, obstetricia, pediatría y psicología, además de estudios clínicos y charlas informativas enfocadas en la detección oportuna y el bienestar integral.

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