Facultad de Medicina de la UAdeC Laguna abrirá jornada masiva de atención gratuita para la comunidad

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la cultura del autocuidado y acercar servicios profesionales a la ciudadanía, la Facultad de Medicina Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila anunció la realización de la Feria de la Salud 2026, evento que reunirá a especialistas, instituciones y estudiantes en una jornada integral de prevención, diagnóstico y orientación médica. La actividad se llevará a cabo el próximo 16 de mayo, de las 09:00 a las 15:00 horas, en las instalaciones del plantel ubicadas sobre avenida Morelos número 900 oriente, en Torreón, con acceso abierto para toda la población.

Durante una rueda de prensa, autoridades universitarias y representantes estudiantiles dieron a conocer los alcances de esta iniciativa, encabezada por el director del plantel, Carlos Enrique Acevedo Aguirre, quien destacó el compromiso, liderazgo y organización mostrados por alumnas y alumnos de cuarto y quinto año en la planeación del proyecto. ESTUDIANTES LIDERAN ESFUERZO CON IMPACTO SOCIAL Acevedo Aguirre subrayó que esta actividad refleja la formación humanista y la responsabilidad social que caracteriza a quienes cursan su preparación médica, al involucrarse directamente en acciones que impactan a sectores vulnerables y promueven hábitos preventivos.

Por su parte, el presidente de la sociedad de alumnos, Jesús Saúl Blanco Adame, explicó que esta iniciativa se ha consolidado como una tradición universitaria orientada a impulsar la prevención primaria y facilitar el acceso de la ciudadanía a valoración profesional oportuna.

INSTITUCIONES Y EMPRESAS SUMAN ESFUERZOS En esta edición participan hospitales regionales, la Secretaría de Salud, la Universidad Iberoamericana Torreón, así como empresas como Grupo Lala, Peñoles y Grupo SIMSA, que se integraron para fortalecer la cobertura y la capacidad de atención. Las y los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consultas de medicina general, odontología, oftalmología, nutrición, ginecología, obstetricia, pediatría y psicología, además de estudios clínicos y charlas informativas enfocadas en la detección oportuna y el bienestar integral.

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