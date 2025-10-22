Prevé Gobierno de Coahuila cerrar 2025 con 20 ferias del empleo

El Gobierno de Coahuila prevé cerrar el 2025 con 20 ferias de empleo y vinculación laboral para los coahuilenses, con el objetivo de llevarles más justicia social.

A través de la Secretaría del Trabajo, el gobierno estatal llevará a cabo en Saltillo y Torreón ferias de empleo dirigidas a grupos vulnerables, en las que se ofrecerán 600 vacantes de 31 empresas ya establecidas en la entidad.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo que este tipo de eventos benefician especialmente a personas con discapacidad, adultos mayores, personas en movilidad, así como integrantes de la comunidad LGBTIQ+.

En Saltillo, la Feria de Empleo se llevará a cabo este viernes 24 de octubre en las instalaciones del CRIT Coahuila, ubicadas en el Centro Metropolitano, de 09:00 a 14:00 horas, y contará con más de 300 vacantes.

Por su parte, en Torreón el evento se realizará el 31 de octubre en las instalaciones de CANACO, con la participación de 15 empresas incluyentes y socialmente responsables.

“Aquí se trata de que los beneficios del dinamismo económico que vive Coahuila se reflejen en una mejor calidad de vida para todos los coahuilenses. Estos eventos de vinculación nos permiten incorporar al trabajo formal a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para conseguir empleo, y así puedan contar con seguridad social, créditos de Infonavit y, sobre todo, con un empleo que valore y remunere su esfuerzo”, mencionó el gobernador.

La política del Gobierno de Coahuila es que en todas las Ferias de Empleo un porcentaje significativo de las vacantes esté disponible para personas pertenecientes a estos grupos.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo, dio a conocer que en lo que va de 2025 se han llevado a cabo 17 grandes ferias de empleo en la entidad, en las que se ofrecieron 12 mil vacantes en empleos formales, lo que demuestra la fortaleza del empleo.

Además, la dependencia estatal lleva a cabo jornadas de empleo con las que se acercan oportunidades laborales a colonias, centros comerciales, plazas públicas y las oficinas del Servicio Nacional de Empleo. Al corte de septiembre, en esos eventos se ha atendido a 9 mil 700 personas para vincularlas con oportunidades laborales.

Zogbi Castro dijo que Coahuila es referente en formalidad laboral, con un 66 por ciento, y ha alcanzado un récord histórico en trabajadores con contrato escrito, con un 77 por ciento.