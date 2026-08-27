Prevén frío intenso para otoño e invierno en Coahuila

Coahuila podría registrar uno de los otoños e inviernos más fríos de los últimos años ante una posible intensificación del fenómeno de El Niño, advirtió Ramiro Durán García, subsecretario de Protección Civil en el Estado. El funcionario señaló que este fenómeno meteorológico podría favorecer condiciones más severas durante los próximos meses, por lo que las autoridades ya comenzaron con los preparativos para enfrentar la temporada invernal y atender a la población en caso de descensos extremos de temperatura.

“En algunos lugares, medios de comunicación y algunas estaciones meteorológicas se ha estado manejando que tendremos un otoño-invierno de los más fríos en los últimos años”, explicó. Durán García indicó que El Niño puede potencializar determinados fenómenos meteorológicos, una condición que, dijo, ya se ha manifestado durante la actual temporada de calor, con temperaturas extremas registradas en distintas regiones de la entidad. Como ejemplo, mencionó que la semana pasada Piedras Negras alcanzó 42.5 grados centígrados, registro que colocó al municipio como el segundo con mayor temperatura del país en ese momento, sólo por debajo de Sonora, donde se reportaron 45 grados. ALISTAN ALBERGUES ANTE DESCENSOS DE TEMPERATURA El subsecretario recordó que la temporada de frentes fríos comenzará oficialmente el 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de mayo, periodo en el que se prevé el ingreso de entre 50 y 58 sistemas frontales. Ante este escenario, aseguró que Coahuila cuenta con las condiciones necesarias para atender a la población vulnerable, principalmente mediante la red de albergues temporales que opera en coordinación con los municipios.

Explicó que desde el año pasado se logró que la totalidad de los refugios considerados para la temporada invernal contara con el equipamiento necesario, luego de que el Gobierno del Estado apoyara a los municipios que requerían recursos para habilitarlos. Entre los insumos proporcionados se encuentran catres, colchonetas, cobijas y otros artículos necesarios para atender a las personas que requieran resguardo durante las contingencias climatológicas. Los municipios, añadió, complementaron el equipamiento de los espacios y mantienen la coordinación con las autoridades estatales para garantizar su funcionamiento. Durán García afirmó que actualmente existe comunicación con los 38 municipios y que los albergues quedarán habilitados antes del 15 de septiembre, de manera que puedan comenzar a operar de inmediato en caso de registrarse temperaturas extremas.