Sedu desconoce presunto caso de acoso en Cecytec de Ramos Arizpe

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    Sedu desconoce presunto caso de acoso en Cecytec de Ramos Arizpe
    Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila, aseguró que existen protocolos para atender reportes de riesgo en planteles educativos, aunque dijo no contar con información específica sobre el caso del Cecytec de Ramos Arizpe. MANUEL RODRÍGUEZ

Emanuel Garza Fishburn aseguró que existen protocolos para atender este tipo de casos y que las personas señaladas pueden ser separadas de manera preventiva mientras se esclarecen los hechos

Aunque la Dirección General del Cecytec informó que activó sus protocolos e inició una investigación por los señalamientos de presuntas conductas inapropiadas contra una alumna del plantel de Ramos Arizpe, la Secretaría de Educación de Coahuila (Sedu) dijo no contar todavía con información específica sobre el caso.

El secretario de Educación en el estado, Emanuel Garza Fishburn, fue cuestionado sobre las acusaciones que estudiantes hicieron públicas esta semana, luego de colocar carteles en el exterior del plantel ubicado en el Parque Industrial Santa María, en respaldo de una compañera.

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“No, no tengo información”, respondió el funcionario al ser interrogado sobre si la dependencia a su cargo ya tenía conocimiento de los señalamientos contra un trabajador del Cecytec, pese a que la Dirección General de estos centros confirmó que tomó cartas en el asunto desde el pasado viernes.

Garza Fishburn aseguró que, de manera general, las instituciones educativas cuentan con protocolos para actuar ante situaciones que puedan poner en riesgo a los estudiantes.

“Existen protocolos establecidos para la atención e intervención de riesgos como el que me estás comentando inmediatamente. Lo primero es contener la situación si está en flagrancia o hay una situación de riesgo inminente a la integridad o a la vida”, comentó.

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El funcionario agregó que, posteriormente, se realiza “la canalización a las autoridades correspondientes que tienen que atender en cada caso”, además de brindar atención en materia de salud mental y apoyo psicológico, para después dar paso a las investigaciones de la Fiscalía.

Sobre las garantías para quienes presentan una denuncia, el secretario aseguró que las quejas de la comunidad escolar son atendidas por las autoridades educativas.

Asimismo, confirmó que las personas señaladas pueden ser separadas temporalmente de sus funciones como parte de las medidas preventivas mientras se esclarecen los hechos.

Finalmente, Garza Fishburn fue cuestionado sobre el número de personas que han sido separadas de sus cargos en lo que va del año por este tipo de faltas en Coahuila. El secretario no precisó la cifra y señaló que posteriormente compartiría los datos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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