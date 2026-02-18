PRI estatal se declara unido; se prepara para proceso electoral

Previo al informe de la presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, destacó que los informes legislativos han reforzado el vínculo con la ciudadanía.

“Hemos tenido grandes informes de nuestras diputadas y diputados, tal como el partido les ha solicitado que se presenten ante su comunidad, en su distrito de cara a la gente, informen, escuchen los planteamientos, las peticiones para volver a tener material a través del contacto directo para legislar en el Congreso y a la vez cumplir con otra función que es la de gestoría”, afirmó.

Añadió que estos ejercicios han mostrado respaldo de la militancia y participación ciudadana.

“Van a ver ustedes el resultado de este informe como han sido los demás, con un gran éxito, con un gran apoyo de los priístas, muy nutridos, mucha gente, mucha alegría”, dijo.

El dirigente sostuvo que el partido se mantiene cohesionado y en preparación rumbo a una nueva contienda electoral.

“Así estamos en este momento los priístas, unidos, fuertes, caminando y de paso a una nueva contienda electoral, pero muy preparados y sobre todo muy unidos”, expresó.

Respecto a las solicitudes de licencia, indicó que el trámite comenzará en los últimos días de febrero.

“En unos días más va a comenzar la solicitud de licencias, el día último, el 28 por ahí va a iniciar ya el trámite de las licencias y bueno, pues ahí van a empezar a ver quiénes se perfilan”, señaló.

En otro tema, Robles se refirió al papel de Tereso Medina en el ámbito sindical nacional.

“Yo creo que para el sindicalismo es un avance muy importante porque como ustedes saben, Tereso ha enarbolado una bandera del sindicalismo responsable que ha tenido penetración en el País. Yo creo que es importante para Coahuila, es importante sobre todo para el sindicalismo mexicano”, dijo.

Finalmente, añadió que el mensaje hacia diputadas y diputados es mantener el contacto directo con la población.

“El mensaje es un contacto directo con la población, darle la cara a la comunidad y que no se les olvide las diputadas y diputados quién los eligió. Eso es muy importante, hacer presencia”, concluyó.