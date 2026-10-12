Procesan a hombre por amenazas en redes tras hechos violentos en secundaria de La Unión en Torreón

TORREÓN, COAH.- Un hombre de 26 años fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por presuntamente difundir amenazas e incitar a la violencia mediante perfiles falsos en redes sociales, a raíz de los hechos violentos ocurridos en la secundaria del ejido La Unión, en Torreón. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Laguna I, Carlos Rangel Gámez, informó que el detenido, identificado como Ubaldo N., fue localizado mediante trabajos de inteligencia e investigación cibernética, luego de detectarse publicaciones intimidatorias relacionadas con lo sucedido en el plantel educativo.

Tras su captura y presentación ante la autoridad judicial, un juez determinó vincularlo a proceso por su probable responsabilidad en el delito de amenazas, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijar un periodo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. El funcionario precisó que, como parte de las investigaciones iniciadas después del caso de La Unión, la Fiscalía ha intervenido en situaciones relacionadas con cuatro personas: el adulto actualmente procesado y tres adolescentes, cuyos casos fueron atendidos mediante procedimientos jurídicos distintos debido a su condición de menores de edad. Señaló que las autoridades ya aplicaron las medidas legales correspondientes y mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar si existen otras conductas que pudieran constituir delitos. Rangel Gámez explicó que, por instrucciones del fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se intensificaron las labores de vigilancia e investigación de publicaciones en plataformas digitales, particularmente aquellas que puedan provocar alarma entre estudiantes, maestros y padres de familia. Para ello, elementos de la Policía Cibernética y de la Agencia de Investigación Criminal trabajan en la identificación de perfiles y mensajes que representen posibles amenazas, con el propósito de intervenir oportunamente y evitar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar.

Aclaró que las investigaciones no se concentran exclusivamente en los acontecimientos registrados en la secundaria de La Unión, sino que abarcan también las expresiones intimidatorias difundidas posteriormente en internet y que puedan derivar en responsabilidades penales. De manera paralela a las investigaciones, la Fiscalía estableció mecanismos de comunicación con instituciones educativas de la región para agilizar la atención de reportes relacionados con amenazas o posibles situaciones de riesgo. Entre estas acciones destacan encuentros con alumnos, personal docente y padres de familia, así como la integración de un grupo de comunicación directa con autoridades escolares de distintos planteles. El delegado destacó que esta coordinación permite recibir información con mayor rapidez, evaluar los reportes y determinar las intervenciones necesarias antes de que alguna situación pueda agravarse. También subrayó la importancia de que maestros y familiares permanezcan atentos a cambios de comportamiento entre los estudiantes, además de comunicar cualquier circunstancia que pudiera requerir la intervención de las autoridades. Respecto a las consecuencias legales para quienes difundan amenazas, explicó que cada denuncia debe investigarse de manera individual, pues las sanciones dependerán de la gravedad de los hechos, las circunstancias y los delitos que finalmente logren acreditarse. Rangel Gámez sostuvo que la Fiscalía mantendrá la investigación de amenazas difundidas en medios digitales, así como el trabajo coordinado con corporaciones estatales y municipales, para dar seguimiento a los casos denunciados y fortalecer las medidas de prevención en los centros educativos de La Laguna.

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