Procesan a Jesús Alejandro “N” por muerte de joven en Matamoros, Coahuila; permanecerá en prisión

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    Procesan a Jesús Alejandro “N” por muerte de joven en Matamoros, Coahuila; permanecerá en prisión
    El imputado era expareja sentimental de la víctima, según la información proporcionada por las autoridades. ESPECIAL

Un juez determinó mantener al imputado bajo prisión preventiva justificada y concedió un plazo de cuatro meses para continuar con las investigaciones

Jesús “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Alejandra Ramírez Chaírez, de 20 años, fue vinculado a proceso este lunes 12 de octubre, luego de que un juez analizara los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

La detención del imputado, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, se concretó en menos de 24 horas después de que las autoridades lo ubicaran y cumplimentaran la orden de aprehensión en su contra, informó la Delegación Laguna Uno de la Fiscalía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/capturan-en-menos-de-24-horas-a-presunto-responsable-del-feminicidio-de-alejandra-en-matamoros-coahuila-GP24093216

Alejandra fue reportada como no localizada el 7 de octubre. El día 9, su cuerpo fue encontrado en un terreno en breña del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros, lo que dio inicio a las diligencias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio.

Según los datos expuestos por el Ministerio Público, el crimen habría ocurrido durante la noche del 7 de octubre y las primeras horas del día siguiente, entre las 22:00 y las 02:00 horas. La investigación señala al imputado como probable responsable de haber privado de la vida a la joven en ese intervalo.

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la región, informó que durante la audiencia inicial se presentó la imputación correspondiente. Al concluir la revisión de los elementos expuestos por la representación social, el juez resolvió que existen datos suficientes para sujetar al acusado a un proceso penal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/patrulla-arrolla-y-mata-a-adulto-mayor-en-ejido-de-matamoros-coahuila-denuncian-unidad-con-placas-sobrepuestas-FO24087147

Como parte de la resolución, se impuso a Jesús “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará privado de la libertad mientras avanza el procedimiento.

La autoridad judicial concedió cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que concluirá el 12 de febrero de 2027. Durante ese plazo, la Fiscalía podrá continuar recabando elementos relacionados con el caso.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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