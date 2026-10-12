Procesan a Jesús Alejandro “N” por muerte de joven en Matamoros, Coahuila; permanecerá en prisión

Jesús “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Alejandra Ramírez Chaírez, de 20 años, fue vinculado a proceso este lunes 12 de octubre, luego de que un juez analizara los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Coahuila. La detención del imputado, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, se concretó en menos de 24 horas después de que las autoridades lo ubicaran y cumplimentaran la orden de aprehensión en su contra, informó la Delegación Laguna Uno de la Fiscalía.

Alejandra fue reportada como no localizada el 7 de octubre. El día 9, su cuerpo fue encontrado en un terreno en breña del ejido Santo Tomás, en el municipio de Matamoros, lo que dio inicio a las diligencias correspondientes bajo el protocolo de feminicidio. Según los datos expuestos por el Ministerio Público, el crimen habría ocurrido durante la noche del 7 de octubre y las primeras horas del día siguiente, entre las 22:00 y las 02:00 horas. La investigación señala al imputado como probable responsable de haber privado de la vida a la joven en ese intervalo. Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la región, informó que durante la audiencia inicial se presentó la imputación correspondiente. Al concluir la revisión de los elementos expuestos por la representación social, el juez resolvió que existen datos suficientes para sujetar al acusado a un proceso penal.

Como parte de la resolución, se impuso a Jesús “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que continuará privado de la libertad mientras avanza el procedimiento. La autoridad judicial concedió cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo que concluirá el 12 de febrero de 2027. Durante ese plazo, la Fiscalía podrá continuar recabando elementos relacionados con el caso.

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