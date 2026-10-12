Patrulla arrolla y mata a adulto mayor en ejido de Matamoros, Coahuila; denuncian unidad con placas sobrepuestas

MATAMOROS, COAH.- La muerte de Francisco Rivera, de 68 años, atropellado por una patrulla de la Policía Municipal de Francisco I. Madero en el ejido Hormiguero, del municipio de Matamoros, Coahuila, provocó reclamos de justicia y denuncias vecinales sobre presuntas irregularidades en la unidad y carencias de seguridad vial. El atropellamiento ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo 11 de octubre, sobre la carretera Torreón-San Pedro. Los primeros reportes señalan que el adulto mayor, conocido en la comunidad como “Kiko”, intentaba cruzar la vía cuando fue alcanzado por el vehículo policial.

El conductor quedó detenido mientras la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. La corporación a la que pertenece la patrulla corresponde a Francisco I. Madero, aunque el hecho ocurrió en territorio de Matamoros. Después del impacto, familiares y habitantes se congregaron en el lugar e impidieron que la unidad se retirara. Entre reclamos a los policías, exigieron que la muerte de Francisco fuera investigada y expresaron su temor de que el caso quedara impune. Personal ministerial y peritos acudieron para recabar indicios y documentar las condiciones del atropellamiento. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente. Al reclamo por el fallecimiento se sumaron señalamientos de vecinos sobre las placas de la patrulla, que, de acuerdo con su denuncia, corresponderían al servicio público. También acusaron a los elementos de circular a exceso de velocidad y de negarse a identificarse ante los presentes.

Los habitantes pidieron revisar las condiciones en que opera la policía maderense y reclamaron atención a los riesgos que enfrentan los peatones de Hormiguero. Señalaron falta de señalización preventiva, ausencia de cruces delimitados y abandono de pasos subterráneos. Asimismo, denunciaron que el retiro de mallas protectoras para facilitar el tránsito de personas expone a las familias al flujo vehicular. Sus demandas incluyen habilitar alternativas seguras para atravesar la carretera y atender las deficiencias de infraestructura que, afirmaron, mantienen en riesgo a la comunidad.