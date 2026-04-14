Profauna visibiliza al pino prieto en Coahuila, especie vulnerable; pide su protección

Protección de la Fauna Mexicana A.C. (Profauna) presentó el tercer capítulo de su serie “Árboles en Peligro”, en el que da a conocer al Pinus greggii, también conocido como pino prieto, una especie endémica de México que enfrenta riesgos de conservación. De acuerdo con la asociación, esta iniciativa busca visibilizar especies únicas que requieren atención para su protección. En esta entrega, se destaca a este pino pequeño a mediano, nativo de la Sierra Madre Oriental, el cual se distingue por su capacidad de crecer en suelos pobres y adaptarse a condiciones adversas.

“Esta especie endémica de México se caracteriza por su capacidad de crecer en suelos pobres y adaptarse a condiciones difíciles, convirtiéndose en un aliado natural para la conservación de ecosistemas montañosos”, señala Profauna en su publicación. El Pinus greggii pertenece a la familia de las pináceas y puede alcanzar entre 10 y 25 metros de altura, con una copa que se extiende hasta 4 metros. Su distribución abarca entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí e Hidalgo.

La bióloga Erika Duque explicó en el video compartido en la cuenta oficial de Profauna que esta especie se localiza en zonas como la Sierra de Zapalinamé, la Sierra de la Viga y la Sierra de Arteaga.

Además, crece en altitudes que van de los mil 300 a los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar. Detalló que el pino prieto presenta una forma piramidal, con tronco recto y corteza oscura y rugosa. Sus hojas son perennifolias, lo que permite observarlas durante todo el año; además, son agudas, flexibles y se agrupan generalmente en ternas. En cuanto a su reproducción, produce conos que pueden permanecer cerrados por más de dos años, liberando sus semillas únicamente ante condiciones de calor intenso, lo que hace posible encontrarlos en distintas épocas del año. Esta especie se desarrolla en suelos poco profundos y en climas templados húmedos, donde interactúa con bosques de encino (Quercus) y coníferas, generando microambientes de los que dependen diversas plantas herbáceas, arbustivas y fauna.

Actualmente, el pino prieto se encuentra catalogado como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que resalta la importancia de su preservación. “Te invitamos a conocerlas, cuidarlas y conservarlas”, exhorta Profauna, al subrayar el papel fundamental que estas poblaciones desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas montañosos.

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