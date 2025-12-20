En un año, siembra Municipio 15 mil árboles en Saltillo
Colonias, barrios y principales bulevares de la ciudad se han visto beneficiados, con el respaldo del Gobierno del Estado y la participación activa de la sociedad
Durante la presente administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo ha impulsado una ambiciosa política ambiental que se refleja en la siembra de más de 15 mil árboles de diferentes especies en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.
Esta estrategia ha contado con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la participación de la ciudadanía, instituciones educativas, organizaciones civiles y sectores productivos, quienes se han sumado a los programas de conservación, protección y mejoramiento del entorno urbano implementados por la administración municipal.
“Desde el inicio de nuestra administración, nuestro compromiso se ha enfocado en trabajar en favor del desarrollo sustentable, la adaptación al cambio climático y la construcción de una ciudad más verde y viva, por el bien de toda la comunidad”, aseguró el alcalde Javier Díaz González, al destacar que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para el crecimiento ordenado de la capital coahuilense.
El edil hizo un llamado a la población para involucrarse activamente en el cuidado y preservación de los árboles recientemente plantados, a fin de garantizar su adecuado crecimiento y permanencia, y consolidar así los beneficios ambientales y sociales que generan estas jornadas de reforestación.
Entre las especies sembradas se encuentran encinos siempreverdes, pinos, truenos y palmeras Washingtonia, además de una amplia variedad de plantas ornamentales como ajillo, rosa laurel, cenizo, lirio persa, lavanda, bugambilia y rosas, entre otras, seleccionadas por su adaptación al clima de la región y su aporte al paisaje urbano.
Las acciones de reforestación se han llevado a cabo en espacios públicos y áreas verdes municipales ubicadas en colonias y barrios como Valle de San Francisco, Hacienda Narro, La Estrella, Río Bravo, Satélite Sur y Norte, Lázaro Cárdenas, Roma, Benito Juárez y Mirasierra, así como en importantes vialidades como los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Luis Donaldo Colosio, Isidro López Zertuche y Eulalio Gutiérrez Treviño, entre otros.
El Gobierno de Saltillo destacó que la reforestación urbana genera múltiples beneficios, entre ellos la captación de agua de lluvia, la prevención de la erosión del suelo y la contribución a la recarga de los mantos acuíferos. Asimismo, favorece la biodiversidad al crear hábitats para aves y otras especies, y fortalece el equilibrio ecológico de la ciudad.
Finalmente, el alcalde Javier Díaz González subrayó que estas acciones de embellecimiento urbano y fortalecimiento de los espacios de convivencia comunitaria se intensificarán en 2026, con el propósito de consolidar una ciudad capital más verde, resiliente y sustentable para las y los saltillenses.