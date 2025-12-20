En un año, siembra Municipio 15 mil árboles en Saltillo

Durante la presente administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo ha impulsado una ambiciosa política ambiental que se refleja en la siembra de más de 15 mil árboles de diferentes especies en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses.

Esta estrategia ha contado con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con la participación de la ciudadanía, instituciones educativas, organizaciones civiles y sectores productivos, quienes se han sumado a los programas de conservación, protección y mejoramiento del entorno urbano implementados por la administración municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias

“Desde el inicio de nuestra administración, nuestro compromiso se ha enfocado en trabajar en favor del desarrollo sustentable, la adaptación al cambio climático y la construcción de una ciudad más verde y viva, por el bien de toda la comunidad”, aseguró el alcalde Javier Díaz González, al destacar que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo para el crecimiento ordenado de la capital coahuilense.