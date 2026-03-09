Prohíben nadar en presas de Ramos Arizpe ante riesgos por fango y profundidad

Ante la proximidad de la Semana Santa, Francisco Sánchez, titular de Protección Civil en Ramos Arizpe, exhortó a la población a extremar precauciones y recordó que está estrictamente prohibido nadar en las presas del municipio para evitar tragedias.

“Hacemos un llamado a que tengan mucha precaución en esa presa porque ya hemos tenido accidentes; no queremos que se repitan. Está prohibido meterse a nadar en esa presa”, señaló el funcionario respecto a la presa Palo Blanco.

Sánchez advirtió sobre los peligros ocultos en estos cuerpos de agua, mencionando que cuentan con estructuras peligrosas, zonas de gran profundidad, presencia de lodo, fango, ramas e incluso anzuelos que dificultan cualquier intento de rescate.

“El agua y el alcohol, así como el volante y el alcohol, no se llevan, de plano no se llevan. La recomendación es que por ningún motivo entren al cuerpo de agua”, enfatizó el titular de la dependencia municipal.

Para quienes buscan recreación, aclaró que en sitios como Palo Blanco e Hipólito solo se permiten actividades como el consumo de alimentos y la pesca deportiva, la cual consiste en capturar y regresar las especies al agua.

Respecto a las albercas en ejidos y zonas como Ojo Caliente, Protección Civil exige que cumplan con sus programas internos y mantengan una profundidad máxima de 1.20 metros como medida preventiva para evitar ahogamientos.

Por otro lado, informó que el personal se mantiene en constante actualización. Recientemente, cinco elementos concluyeron una capacitación en Querétaro especializada en técnicas de extracción vehicular para atender accidentes de gravedad en las carreteras de la región.

“Estamos rodeados de carreteras muy importantes y tenemos accidentes fuertes donde seguido se utilizan las quijadas de la vida. Hay personas que resultan prensadas y hay que estar bien capacitados”, explicó Francisco Sánchez.

Finalmente, aseguró que el departamento cuenta con el equipo necesario para las emergencias, disponiendo actualmente de cuatro ambulancias, tres camiones de bomberos y cuatro vehículos todoterreno para dar servicio a la comunidad.