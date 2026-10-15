Promueve CDHEC prevención del embarazo adolescente en Conalep de San Pedro de las Colonias

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    Promueve CDHEC prevención del embarazo adolescente en Conalep de San Pedro de las Colonias
    Personal de la Segunda Visitaduría de la CDHEC impartió pláticas sobre prevención del embarazo adolescente en el Conalep de San Pedro. CORTESÍA

Las pláticas abordaron la importancia de la información, las decisiones responsables y las garantías fundamentales de la juventud

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Personal de la Segunda Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) impartió pláticas sobre la prevención del embarazo en adolescentes a estudiantes del Conalep de San Pedro de las Colonias, con el propósito de fomentar el acceso a información y la toma de decisiones informadas.

Las actividades se realizaron en días recientes y estuvieron enfocadas en promover entre las y los jóvenes el conocimiento de sus derechos humanos, así como la importancia de contar con herramientas para tomar decisiones responsables sobre su vida.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-persisten-embarazos-en-menores-de-15-anos-ninas-de-14-anos-concentran-la-mayoria-de-los-casos-EG23707517

A través de estas charlas, la comisión busca impulsar la educación preventiva y fortalecer el respeto a los derechos de las y los adolescentes, mediante información que contribuya a su desarrollo y bienestar.

La jornada forma parte de las acciones de orientación y difusión de los derechos humanos dirigidas a la población estudiantil.

EMBARAZO ADOLESCENTE EN COAHUILA

Aunque los casos de embarazo en menores de 15 años mantienen un comportamiento a la baja en Coahuila, la situación persiste y se concentra principalmente en niñas de 14 años.

$!La jornada estuvo dirigida a fortalecer la toma de decisiones informadas entre jóvenes de San Pedro, Coahuila.
La jornada estuvo dirigida a fortalecer la toma de decisiones informadas entre jóvenes de San Pedro, Coahuila. CORTESÍA

El diagnóstico elaborado por Matatena, A.C. reportó que en 2019 hubo 270 nacimientos en niñas menores de 15 años. La cifra bajó a 205 en 2022, volvió a subir a 225 en 2023 y descendió a 197 en 2024, lo que representó una reducción de 27 por ciento entre 2019 y 2024.

La mayor parte de los casos registrados en 2024 correspondió a niñas de 14 años, con 162 nacimientos. A ellas se sumaron 32 niñas de 13 años y una de 12 años, mientras que no se registraron nacimientos en niñas de 11 años.

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