Promueve CDHEC prevención del embarazo adolescente en Conalep de San Pedro de las Colonias

SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAH.- Personal de la Segunda Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) impartió pláticas sobre la prevención del embarazo en adolescentes a estudiantes del Conalep de San Pedro de las Colonias, con el propósito de fomentar el acceso a información y la toma de decisiones informadas. Las actividades se realizaron en días recientes y estuvieron enfocadas en promover entre las y los jóvenes el conocimiento de sus derechos humanos, así como la importancia de contar con herramientas para tomar decisiones responsables sobre su vida.

A través de estas charlas, la comisión busca impulsar la educación preventiva y fortalecer el respeto a los derechos de las y los adolescentes, mediante información que contribuya a su desarrollo y bienestar. La jornada forma parte de las acciones de orientación y difusión de los derechos humanos dirigidas a la población estudiantil. EMBARAZO ADOLESCENTE EN COAHUILA Aunque los casos de embarazo en menores de 15 años mantienen un comportamiento a la baja en Coahuila, la situación persiste y se concentra principalmente en niñas de 14 años.

El diagnóstico elaborado por Matatena, A.C. reportó que en 2019 hubo 270 nacimientos en niñas menores de 15 años. La cifra bajó a 205 en 2022, volvió a subir a 225 en 2023 y descendió a 197 en 2024, lo que representó una reducción de 27 por ciento entre 2019 y 2024. La mayor parte de los casos registrados en 2024 correspondió a niñas de 14 años, con 162 nacimientos. A ellas se sumaron 32 niñas de 13 años y una de 12 años, mientras que no se registraron nacimientos en niñas de 11 años.