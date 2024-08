Promueve Gobierno de Monterrey uso de bicicleta... y en Saltillo ignoran Plan Director

El gobierno municipal de Monterrey presentó MtyEnBici, un documento rector para promover y facilitar el uso de bicicletas en la capital de Nuevo León, escenario que contrasta con las acciones realizadas en Saltillo.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey presentó la estrategia de movilidad de acuerdo a la Ley de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, estableciendo criterios y programas para mejorar la movilidad.

A su vez, en Saltillo se han dejado de lado estrategias en favor de la movilidad ciclista propuestas en el último Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU) como la modernización del programa EcoBicla, cursos de ciclismo y un manual para ciclistas.

“Este documento rector que guía nuestras acciones para promover e incrementar la cantidad de viajes seguros de movilidad en bicicleta, lo construimos junto con la ciudadanía, a través de mesas de trabajo, a través de actividades interactivas, porque solo si la ciudadanía se involucra de tiempo completo, se apropia de estos proyectos, entonces podemos realmente legarle algo a la ciudad que sea duradero y que sea útil”.

“Muchas veces queremos irnos por las cosas estéticas y no necesariamente por las cosas útiles. Nosotros estamos dando cosas de mucha utilidad a la ciudad”, mencionó Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, durante la presentación del proyecto.

Colosio Riojas mencionó que al invertir en infraestructura, se crea cultura, mientras que la estrategia MtyEnBici es una meta que se trazó desde el inicio de su administración con la intención de reducir el número de accidentes y salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

El documento MtyEnBici incluyó un mapeo de los orígenes y los destinos de los traslados en el municipio, la masa verde arbolada, las barreras urbanas, los fraccionamientos cerrados y de las intersecciones donde se concentraron los siniestros.

Además, expone un programa de Cambio Cultural en el cual se establecen campañas para transmitir a la ciudadanía la importancia de la movilidad sostenible.

“Vamos a ir transmitiendo por qué es importante el cambio de comportamientos al circular en vehículos particulares, por qué es importante ir rescatando al transporte público y utilizarlo de una forma integral y en este caso la bicicleta, de forma complementaria a ese sistema de transporte”, explicó Jesús Sánchez Romero, Director General de Movilidad y Espacio Público.

Asimismo, expuso que se tiene la proyección de construir 682 kilómetros de infraestructura ciclista en todos los rincones de Monterrey, reconociendo que aunque puede significar un esfuerzo de décadas, debe hacerse de manera sistemática por parte de las siguientes administraciones.

CONTRASTE EN NÚMEROS

Colosio destacó que bajo su administración se lograron reducir los accidentes que involucran a ciclistas, las muertes por accidentes viales, las muertes de peatones y los incidentes causados bajo la influencia del alcohol.

En contraste, en Saltillo aumentó 23 por ciento el número de muertes en accidentes viales en 2023, mientras que la Cruz Roja reportó un aumento del 150 por ciento en la atención a accidentes automovilísticos de 2023 a 2024.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible, Brenda Sánchez Castro, indicó que se atendieron 34 intersecciones donde se concentraban los principales siniestros viales.

Asimismo, destacó que se construyeron 32 kilómetros de calles completas durante la administración regiomontana. José Ruiz Fernández, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en Coahuila, explicó en febrero de este año para VANGUARDIA que el concepto de calle completa “se refiere a una vialidad que permite la circulación segura, cómoda y accesible, de manera simultánea, de las distintas expresiones de movilidad urbana, idealmente en carriles especiales para cada una de ellas”.

“En Saltillo no existen actualmente segmentos viales que cumplan con las condiciones idóneas de calle completa; sin embargo, existe el potencial de implementar modelos cercanos al concepto en segmentos existentes, y garantizar que vialidades futuras deban cumplir con las características comentadas”, detalló Ruiz Fernández a principios de este año.

SALTILLO DEJA DE LADO PDDU Y OTROS DOCUMENTOS

El PDDU de Saltillo ya incluye diversas estrategias establecidas para facilitar el uso de la bicicleta, no obstante, algunas han quedado pendientes.

Una de ellas es la modernización del sistema de préstamo público de bicicletas EcoBicla, la cual prestaba solo 25 bicicletas por semana el año pasado. Asimismo, en recorridos realizados por VANGUARDIA se ha observado que estaciones como las ubicadas en el distribuidor vial El Sarape, La Lechera o el cruce de Avenida Universidad con Isidro López, permanecen constantemente cerradas.

El PDDU establece que “el sistema de préstamo de bicicletas denominado Eco-Bicla debe ser modernizado para hacerlo autónomo y, por consiguiente, brindar un servicio las 24 horas de los 365 días del año”.

Incluso detalla que para este mejoramiento se deberá cobrar una membresía, por lo que el sistema dejará de ser gratuito, pero a un precio atractivo. Si bien el precio actual no es estrictamente gratuito, es simbólico, pues tiene un costo de 20 pesos al año.

El documento también señala que para fomentar la cultura ciclista, es importante realizar campañas y talleres de cultura ciclista urbana enfocados en cuestiones sociales y psicológicas, además de seguridad.

“Se realizarán talleres de seguridad vial ciclista promovidos por las autoridades competentes e impartidos por colectivos ciclistas a la población de Saltillo; campañas de sensibilización para el uso de la bicicleta, organización de eventos familiares en días festivos y fines de semana para fomentar el uso de la bicicleta”, menciona el documento.

Mientras que en Saltillo se ha dejado de lado por parte del gobierno local, en Monterrey se han realizado 54 ediciones de Biciescuela en colaboración con colectivos ciclistas.

Pablo Reyes Cortázar, Director de Movilidad Sostenible de la Dirección General de Movilidad y Espacio Público, destacó que para la elaboración de MtyEnBici fue clave basarse en documentos y estudios previos.

Entre ellos, mencionó el Plan Sectorial de Transporte y Vialidad del 2008, el Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de Monterrey en 2013 y otros programas parciales de desarrollo urbano como Distrito Tec.

Incluso mencionó que la estrategia surgió a partir del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) elaborado por el gobierno de Nuevo León.

“Nos dio una base técnica de decirnos, aquí hay muchos incidentes viales, hay que atenderlos y de ahí empezamos con estos programas de intervenciones seguras”.

“Toda la campaña de movilidad en bicicleta tiene que ver también con cultura e infraestructura, entonces no es solamente inventar por inventar, sino también una base técnica nos dio este camino, es la importancia de la seguridad y de las vidas de las personas lo que motivó en estar trabajando en estos proyectos”, explicó Reyes Cortázar.

El Programa de Gestión para Mejorar la Calidad de Aire en el Estado de Coahuila de Zaragoza (ProAire), establece que para 2020 se debió desarrollar el PIMUS en Saltillo -así como en Acuña, Ramos Arizpe y Piedras Negras-.

El mismo debió incluir: encuesta origen destino, revisión de rutas de transporte, plantear medidas alternas para movilidad no motorizada, programa de reducción de distancia y tiempo de viaje, considerando la densificación de la población, así como las recomendaciones de la priorización de los resultados del PIMUS.

Incluso el ProAire menciona que el PIMUS debió implementarse en Saltillo y en Ramos Arizpe para el año 2023.

INFRAESTRUCTURA ES IMPOPULAR PERO NECESARIA

Los funcionarios municipales de Monterrey coincidieron en que uno de sus principales retos al implementar MtyEnBici es la socialización del programa para mejorar la aceptación del uso de la bicicleta entre los ciudadanos.

“(La infraestructura ciclista) es impopular pero necesaria. A un gobierno responsable no le importa realmente si tiene un costo político o no, las cosas se tienen que hacer”.

“La realidad es que nosotros como capital tenemos accidentes porque la gente no maneja bien, porque no controla su velocidad y la gente desafortunadamente se accidenta e incluso en un extremo muere, entonces no es posible que una acción evitable no se le invierta”, expresó Sánchez Castro.

A su vez, Sánchez Romero explicó que incluso países modelo en movilidad sustentable, como Países Bajos, hace 50 años pasaron por procesos de socialización y convencimiento para intervenir y reducir los accidentes en las calles.

“Entonces lo único que no tenemos que hacer es retrasar el inicio de esto, es meternos en este proceso para que dentro de 10 años veamos ya los primeros frutos y veamos que ya ningún gobierno va a estar cuestionando el si se debe de hacer, el si hay que retirar o no una ciclovía, sino que todos entiendan que deben de ir avanzando en ese sentido”, puntualizó.