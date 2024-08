¿Aún es relevante la Cartilla Militar? 67% de jóvenes en Saltillo la tramitan

Actualmente, en Saltillo solo 176 jóvenes asisten a marchar regularmente, mientras que 2,429 están en disponibilidad y en espera de la entrega de su cartilla en diciembre de 2024.

A pesar de la obligatoriedad establecida en el artículo 5 de la Constitución, la realidad es que cada vez menos jóvenes cumplen con el trámite de su cartilla militar.

El Servicio Militar Nacional (SMN) es una obligación constitucional en México desde 1942, cuando se promulgó la Ley de Servicio Militar Obligatorio en respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la asistencia de jóvenes para tramitar este servicio ha disminuido significativamente en los últimos años.

El 3 de agosto de 1942, bajo la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se implementó la ley que hizo obligatorio el servicio militar para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización. Desde entonces, los jóvenes varones en edad militar deben registrarse y cumplir con este deber.

La situación internacional, particularmente la Segunda Guerra Mundial, motivó la creación del SMN. La ley se promulgó el 19 de agosto de 1940 y entró en vigor el 3 de agosto de 1942, comenzando con los jóvenes nacidos en 1924, quienes fueron encuadrados el 1 de enero de 1943.

DE 4500 JÓVENES, SOLO 2429 HAN ACUDIDO A TRAMITAR SERVICIO MILITAR

De los aproximadamente 4,500 jóvenes que deberían registrarse anualmente, solo 2,429 han acudido a tramitar su servicio militar en 2024, lo que representa un 67% de participación.

Uno de los factores que contribuyen a esta baja en el registro es que el servicio militar ya no es un requisito indispensable para el sector laboral, tanto público como privado. Al no ser necesario presentar la cartilla liberada para acceder a la mayoría de los empleos, los jóvenes optan por no realizar el trámite.

Sin embargo, la cartilla es esencial para trabajos en el sector público, cargos de elección popular, la administración pública federal y el ingreso a las policías y al poder judicial. Además, puede ser requerida para becas y apoyos educativos.

PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES

El registro para el servicio militar está abierto desde el 2 de enero hasta el 15 de octubre de 2024. Los interesados deben acudir a las Juntas Municipales o Alcaldías de Reclutamiento, o a las representaciones consulares de México en el extranjero.

El servicio militar se puede cumplir en dos modalidades según el resultado del sorteo: “encuadrados” (bola blanca) y “a disponibilidad” (bola negra).

DESDE EL AÑO 2000 PUEDEN PARTICIPAR MUJERES

Desde el año 2000, las mujeres pueden participar voluntariamente en el servicio militar.

En el Centro de Adiestramiento actual, hay registros de 15 mujeres que han completado satisfactoriamente su servicio, y actualmente hay 4 mujeres realizando el servicio militar. Las mujeres voluntarias deben ser mayores de 18 años, presentar una carta responsiva y realizarse un examen médico.

Aunque el servicio sigue siendo un deber constitucional, la falta de repercusiones legales y la disminución de su relevancia en el ámbito laboral han reducido su cumplimiento.