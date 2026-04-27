Sindicato señala “viacrucis” por falta de medicinas e insumos materiales en el IMSS

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 abril 2026
    Sindicato señala “viacrucis” por falta de medicinas e insumos materiales en el IMSS
    Rafael Olivos Hernández reconoció que la falta de medicamentos, de insumos y de materiales en el IMSS es un viacrucis, y pidió respetar las plazas del Instituto. FOTO: Cuartoscuro Presidencia

El líder sindical del Instituto indicó que aunque reconocen avances positivos, la falta de medicamentos es uno de los pendientes de dicha institución

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández, reconoció que la falta de medicamentos, de insumos y de materiales en el IMSS es un viacrucis, y pidió respetar las plazas del Instituto.

Aunque aceptó que no es un tema exclusivo del Instituto, llamó a las autoridades a resolverlo a la brevedad posible para dar una mejor atención a los derechohabientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerza-imss-coahuila-cuidado-dental-infantil-durante-jornada-conmemorativa-DB20301615

Al participar en la inauguración de la Semana Nacional de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, el líder sindical indicó que aunque reconocen avances positivos al interior del IMSS, la falta de medicamentos es uno de los pendientes de dicha institución.

“Tenemos pendientes, no podemos sólo complacernos con lo positivo y tenemos que señalar algunas carencias que lastiman el modelo. La falta de medicamentos, de insumos y de materiales es un viacrucis no solamente en el IMSS sino en muchas instituciones.

“Ojalá que este tema se resuelva a la brevedad, para poder dar la mejor calidad de atención posible que los derechohabientes se merecen”, dijo.

RECONOCE META DE CONTAR CON ML GUARDERÍAS

Olivos Hernández reconoció la meta impuesta por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum de tener mil guarderías, que ahora serán Centros de Educación y Cuidado Infantil, dado que la última en el IMSS fue construida hace 45 años.

Reconoció también al Gobierno por preocuparse por tener más y mejores recursos humanos.

Como ejemplo, indicó que en 2019, 4 mil 300 médicos egresados de residencias mínimas fueron reclutados, mientras que para este año la cifra fue superior a 10 mil 700.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/imss-atiende-a-siete-personas-lesionadas-en-ataque-de-teotihuacan-entre-ellas-un-menor-de-edad-NH20149523

No obstante, subrayó la necesidad de que se respeten y se sigan incrementando las plazas en el Instituto.

“Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, como titulares de las plazas, nos empeñamos en decir: sí reconocemos este crecimiento, pero también la necesidad de que se respeten y se incremente el número de plazas”, expresó.

IMSS CON GRANDES RETOS POR DELANTE

Sostuvo que el IMSS tiene muchos retos por delante, por eso, aunque reconoció al director general, Zoé Robledo, por ayudar a cristalizar el aumento de 5 por ciento al monto de retiro entre 2025 y 2028, anunció que seguirán luchando para fortalecer el modelo de retiro, de ahí que en octubre próximo presentarán una nueva propuesta.

https://vanguardia.com.mx/vida/pension-imss-e-issste-cuando-cae-el-deposito-de-mayo-2026-EL20096640

“Como sindicato, como organización, tenemos que seguir luchando y en este octubre, presentaremos una propuesta para seguir fortaleciendo estos modelos de retiro”, indicó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Servicio Médico
Servicios Públicos

Localizaciones


CDMX

Personajes


Zoé Robledo Aburto

Organizaciones


IMSS
Cámara de Diputados

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA