Sindicato señala “viacrucis” por falta de medicinas e insumos materiales en el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Rafael Olivos Hernández, reconoció que la falta de medicamentos, de insumos y de materiales en el IMSS es un viacrucis, y pidió respetar las plazas del Instituto. Aunque aceptó que no es un tema exclusivo del Instituto, llamó a las autoridades a resolverlo a la brevedad posible para dar una mejor atención a los derechohabientes.

Al participar en la inauguración de la Semana Nacional de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, el líder sindical indicó que aunque reconocen avances positivos al interior del IMSS, la falta de medicamentos es uno de los pendientes de dicha institución. “Tenemos pendientes, no podemos sólo complacernos con lo positivo y tenemos que señalar algunas carencias que lastiman el modelo. La falta de medicamentos, de insumos y de materiales es un viacrucis no solamente en el IMSS sino en muchas instituciones.

“Ojalá que este tema se resuelva a la brevedad, para poder dar la mejor calidad de atención posible que los derechohabientes se merecen”, dijo. RECONOCE META DE CONTAR CON ML GUARDERÍAS Olivos Hernández reconoció la meta impuesta por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum de tener mil guarderías, que ahora serán Centros de Educación y Cuidado Infantil, dado que la última en el IMSS fue construida hace 45 años. Reconoció también al Gobierno por preocuparse por tener más y mejores recursos humanos. Como ejemplo, indicó que en 2019, 4 mil 300 médicos egresados de residencias mínimas fueron reclutados, mientras que para este año la cifra fue superior a 10 mil 700.

No obstante, subrayó la necesidad de que se respeten y se sigan incrementando las plazas en el Instituto. “Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, como titulares de las plazas, nos empeñamos en decir: sí reconocemos este crecimiento, pero también la necesidad de que se respeten y se incremente el número de plazas”, expresó. IMSS CON GRANDES RETOS POR DELANTE Sostuvo que el IMSS tiene muchos retos por delante, por eso, aunque reconoció al director general, Zoé Robledo, por ayudar a cristalizar el aumento de 5 por ciento al monto de retiro entre 2025 y 2028, anunció que seguirán luchando para fortalecer el modelo de retiro, de ahí que en octubre próximo presentarán una nueva propuesta.

“Como sindicato, como organización, tenemos que seguir luchando y en este octubre, presentaremos una propuesta para seguir fortaleciendo estos modelos de retiro”, indicó.

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