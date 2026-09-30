Responde el Arqui Juve por qué no puede ayudar a niñas de una primaria en Saltillo a restaurar sus bancas

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    Responde el Arqui Juve por qué no puede ayudar a niñas de una primaria en Saltillo a restaurar sus bancas
    El arquitecto explicó que intervenir en una escuela pública requiere autorizaciones y procedimientos específicos. TOMADA DE REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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Arqui Juve respondió a las alumnas de una primaria de Saltillo y explicó que necesita autorización para intervenir en una escuela pública

Luego de que alumnas de la Primaria Independencia, de la colonia Morelos de Saltillo, le solicitaran mediante un video rehabilitar las bancas de cemento donde toman su lonche, el creador de contenido y arquitecto Diego Alvarado, mejor conocido como Arqui Juve, respondió a las estudiantes y explicó por qué no puede intervenir directamente en el plantel.

El arquitecto señaló que existe disposición para apoyar a las niñas, pero aclaró que trabajar dentro de una escuela pública implica cumplir con una serie de procedimientos y autorizaciones que no dependen únicamente de su voluntad, además que el gobierno es el encargado de realizar esas labores por medio del ICIFED (Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa), y él no puede llegar y meterse a realizar modificaciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arqui-juve-tenemos-una-mision-para-usted-ninas-de-saltillo-le-piden-rescatar-las-bancas-de-su-escuela-OG23705092

A diferencia de los proyectos de iniciativa privada en los que participa habitualmente, explicó, las obras o modificaciones dentro de planteles públicos requieren coordinación con las autoridades responsables de la infraestructura educativa, así como el cumplimiento de los trámites correspondientes.

La aclaración surgió después de que las estudiantes difundieran un video en redes sociales para solicitarle que rescatara las bancas de su escuela, las cuales presentan grietas y desgaste por los años de uso.

Aunque descartó que pueda simplemente llegar al plantel y comenzar los trabajos, Arqui Juve no cerró la puerta a la petición de las menores y aseguró que buscará alguna alternativa para contribuir.

“Buscaré la manera de aportar en algo”, en la medida de sus posibilidades, pero “no es una promesa”, expresó el creador de contenido, quien además agradeció a las alumnas que lo hayan considerado para atender una necesidad de su escuela.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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