Pronostican un invierno más frío en Coahuila por fenómeno de El Niño

El subsecretario de Protección Civil en Coahuila, Ramiro Durán, señaló que las condiciones meteorológicas previas anticipan un periodo invernal con descensos marcados en la temperatura para toda la geografía estatal.

La temporada de frentes fríos 2024-2025 inició oficialmente el pasado 15 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de mayo del próximo año. Se tienen proyectados 56 sistemas frontales, impulsados por la presencia del fenómeno de El Niño durante el año.

“Tendremos inviernos más fríos. Tendremos temperaturas más bajas, esto derivado del fenómeno del Niño que ha predominado durante todo el año, durante las diferentes estaciones. La Conagua y el Sistema Meteorológico Nacional nos predicen que vamos a tener más frío en este invierno”, explicó el funcionario.

Para hacer frente a estas condiciones, la Subsecretaría de Protección Civil mantiene una estrategia coordinada con las autoridades federales y los 38 municipios de la entidad.

“Estamos preparados aquí en la subsecretaría... la indicación del gobernador de que nos coordinemos con todos los 38 municipios del estado con las instancias federales como es la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y estamos en coordinación con Migración”, precisó Durán.

Asimismo, la dependencia estatal confirmó que los refugios temporales en toda la entidad ya se encuentran listos para brindar resguardo y atención a la población vulnerable ante cualquier contingencia.

“Tenemos habilitados ya al 100% los protocolos de los albergues en todo el estado... tenemos la suficiente capacidad en todo el estado de más de 11 mil espacios para poder albergar a personas”, afirmó el subsecretario.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar a personas en situación de riesgo o calle a través de la línea de emergencia 911 para su traslado oportuno a los albergues.