Propaec tiene 5 casos de animales maltratados en Coahuila, solo dos han sido judicializados por la Fiscalía

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    Propaec tiene 5 casos de animales maltratados en Coahuila, solo dos han sido judicializados por la Fiscalía

La titular de la dependencia, Claudia Elvira Rodríguez, señaló que la falta de denuncias limita la intervención de las autoridades.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) mantiene actualmente cinco investigaciones por presuntos casos de maltrato animal en la entidad, de las cuales dos ya fueron judicializadas, informó su titular, Claudia Elvira Rodríguez.

La procuradora señaló que existen más casos de maltrato animal de los que llegan formalmente a la dependencia, pero la falta de denuncias dificulta que las autoridades puedan intervenir. Explicó que los casos bajo investigación fueron detectados a partir de reportes recibidos por la PROPAEC, así como de información difundida en redes sociales y medios de comunicación.

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Entre los expedientes que han tenido seguimiento judicial se encuentra el caso de Jasper, un perro de raza border collie que murió en Arteaga en junio de 2025. La PROPAEC presentó una denuncia penal y posteriormente un juez de control vinculó a proceso a Roberto “N” por los delitos relacionados con crueldad y violencia contra los seres sintientes, además de allanamiento de morada.

La procuradora indicó que la dependencia permanece atenta al desarrollo del proceso y señaló que recientemente recibieron información sobre la realización de nuevas audiencias relacionadas con el expediente.

$!El caso de Rocky, perro que murió tras ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, también continúa en proceso judicial.
El caso de Rocky, perro que murió tras ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, también continúa en proceso judicial. Francisco Muniz

Otro de los casos bajo seguimiento es el de Rocky, un perro que murió después de ser arrastrado por una camioneta en Saltillo. Por este caso, una persona señalada como presunta responsable fue vinculada a proceso y el procedimiento judicial continúa.

En ese contexto y ante la posibilidad de que los municipios incrementen las multas por maltrato animal, la titular de la PROPAEC consideró positiva esta medida y sostuvo que las sanciones económicas pueden generar un efecto disuasivo.

“Yo creo que mientras los ciudadanos no entendamos con llamadas de atención, ya les tienen que empezar a pegar en el bolsillo para que puedan respetar. Son seres sintientes, no es un objeto”, afirmó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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