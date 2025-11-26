Saltillo: ‘Movilidad en LEA mejoró 30% con obra en Nazario’; estiman reducción de hasta 30 minutos en trayectos

La movilidad en el periférico Luis Echeverría Álvarez mejoró hasta en un 30 por ciento tras la incorporación de la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, particularmente en horarios matutinos, según lo dio a conocer el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

De acuerdo con el edil, esta reducción en la carga vehicular se relaciona con el desvío natural de automovilistas hacia la nueva vialidad, lo que, en sus palabras, ha permitido una circulación más fluida para quienes antes utilizaban el periférico como vía principal de acceso al resto de la ciudad.

Expuso que estas modificaciones forman parte de un conjunto de intervenciones viales realizadas en distintos puntos del municipio, como el distribuidor vial El Sarape y el crucero de Mirasierra con Revolución, donde —según mencionó— los tiempos de espera pasaron de más de 200 segundos a cerca de 50.

Como ejemplo del impacto en el traslado diario, Díaz González compartió el caso de una docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, quien —de acuerdo con su testimonio— redujo su tiempo de recorrido de 40 a siete minutos al incorporarse desde Saltillo 2000 hacia su centro de trabajo tras la apertura de la nueva vialidad.

Añadió que se mantiene un operativo de vigilancia y control vial en la zona de Nazario Ortiz Garza, así como trabajos de ajuste en la semaforización y delimitación de carriles, con el objetivo de mejorar el orden en la circulación mientras continúan las adecuaciones al sistema de movilidad y transporte público en el municipio.