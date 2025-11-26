Saltillo: ‘Movilidad en LEA mejoró 30% con obra en Nazario’; estiman reducción de hasta 30 minutos en trayectos

    FOTO: DRON/OMAR SAUCEDO

El edil aseguró que las recientes intervenciones también forman parte de una estrategia más amplia que incluye ajustes en semáforos, patrullaje vial y rediseño de rutas de transporte público

La movilidad en el periférico Luis Echeverría Álvarez mejoró hasta en un 30 por ciento tras la incorporación de la ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza, particularmente en horarios matutinos, según lo dio a conocer el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

De acuerdo con el edil, esta reducción en la carga vehicular se relaciona con el desvío natural de automovilistas hacia la nueva vialidad, lo que, en sus palabras, ha permitido una circulación más fluida para quienes antes utilizaban el periférico como vía principal de acceso al resto de la ciudad.

Expuso que estas modificaciones forman parte de un conjunto de intervenciones viales realizadas en distintos puntos del municipio, como el distribuidor vial El Sarape y el crucero de Mirasierra con Revolución, donde —según mencionó— los tiempos de espera pasaron de más de 200 segundos a cerca de 50.

Como ejemplo del impacto en el traslado diario, Díaz González compartió el caso de una docente de la Facultad de Ciencias de la Administración, quien —de acuerdo con su testimonio— redujo su tiempo de recorrido de 40 a siete minutos al incorporarse desde Saltillo 2000 hacia su centro de trabajo tras la apertura de la nueva vialidad.

Añadió que se mantiene un operativo de vigilancia y control vial en la zona de Nazario Ortiz Garza, así como trabajos de ajuste en la semaforización y delimitación de carriles, con el objetivo de mejorar el orden en la circulación mientras continúan las adecuaciones al sistema de movilidad y transporte público en el municipio.

Temas


Movilidad
Vialidad
obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

