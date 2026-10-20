Propone diputado Alberto Hurtado regular circulación y mejorar seguridad de motociclistas en Coahuila

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    Propone diputado Alberto Hurtado regular circulación y mejorar seguridad de motociclistas en Coahuila
    Alberto Hurtado plantea capacitación para motociclistas, evaluaciones prácticas para obtener licencias, zonas de espera en semáforos y regulación del filtrado vial para prevenir accidentes en Coahuila. CONGRESO DE COAHUILA

La iniciativa plantea incorporar medidas de capacitación, prevención de accidentes, revisión de infraestructura y regulación de maniobras viales, además de establecer espacios de estacionamiento para motocicletas.

Ante la creciente presencia de motocicletas en las calles de Coahuila, el diputado Alberto Hurtado propuso reformas a la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable, con el propósito de incorporar disposiciones específicas para la seguridad vial de las personas motociclistas.

La propuesta contempla acciones de capacitación para conductores, campañas de prevención de accidentes y evaluaciones prácticas para quienes soliciten una licencia tipo C, correspondiente a la conducción de motocicletas.

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Además, contempla medidas como la identificación de puntos de riesgo en las vialidades, como baches, rejillas, tapas de registro, residuos sobre la superficie de rodamiento y dispositivos de reducción de velocidad que puedan representar un peligro para quienes utilizan este medio de transporte.

También propone que los municipios puedan habilitar zonas de espera adelantada para motocicletas en intersecciones semaforizadas, siempre que existan condiciones técnicas que garanticen la seguridad de peatones y demás usuarios de la vía pública.

Además, propuso que los reglamentos municipales regulen el filtrado vial, es decir, la maniobra que consiste en avanzar entre filas de vehículos detenidos o que circulan lentamente. El proyecto establece que, cuando esté expresamente autorizado, esta práctica no podrá realizarse a una velocidad superior a 30 kilómetros por hora y deberá sujetarse a las condiciones de seguridad que determinen las disposiciones aplicables.

En cuanto al estacionamiento, el legislador planteó que centros comerciales y establecimientos educativos, hospitalarios, deportivos y de servicios que cuenten con espacios de acceso al público destinen lugares para motocicletas, de acuerdo con la demanda y los criterios técnicos establecidos por los municipios.

El documento también contempla la elaboración de indicadores sobre siniestros viales en los que participen motocicletas, así como la coordinación entre autoridades estatales y municipales para mejorar la atención de emergencias y evaluar las medidas de prevención.

Como antecedente, la iniciativa refiere un escrito presentado el 10 de agosto de 2025 por la Organización de Motociclistas de Saltillo, en el que se expusieron inquietudes relacionadas con la prevención de accidentes, la capacitación de conductores, las condiciones de las vialidades y el estacionamiento seguro.

La propuesta busca establecer bases legales para atender los riesgos asociados con el uso de motocicletas, un medio de transporte que también se utiliza como herramienta de trabajo en actividades de reparto y traslado de mercancías.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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