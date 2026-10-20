Propone diputada declarar la Feria de la Uva y el Vino de Parras como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila

La propuesta destaca la relación de Parras con el cultivo de la uva y la elaboración de vino, una tradición cuyos antecedentes se remontan al siglo XVI cuando en 1597, una merced de tierras otorgada a Lorenzo García permitió el establecimiento de la Hacienda de San Lorenzo, mientras que en 1598 se fundó la población con el nombre de Misión de Santa María de las Parras y las Lagunas.

Considerando la trayectoria histórica de la Feria de la Uva y el Vino del municipio de Parras de la Fuente, la diputada Edna Dávalos presentó este martes una iniciativa que pretende reconocerla como Patrimonio Cultural Intangible de Coahuila, con el fin de reconocer su valor cultural y promover la preservación de esta tradición.

La diputada señaló que a lo largo de los siglos, la actividad vitivinícola se convirtió en uno de los principales elementos de identidad del municipio con sus viñedos, haciendas, bodegas y conocimientos transmitidos entre generaciones que dieron forma a una tradición que también se expresa en las celebraciones populares, entre ellas la Feria de la Uva y el Vino, que en 2026 llegó a su edición número 79.

Según la legisladora, la feria representa un espacio de convivencia para las familias parrenses y los visitantes, además de contribuir a la transmisión de costumbres, expresiones artísticas, gastronomía y prácticas vinculadas con la cultura vitivinícola de la región.

Además esta celebración contribuye a la actividad económica del municipio, debido a que durante su realización se favorecen sectores como la hotelería, los restaurantes, el comercio, el transporte y los servicios turísticos. Asimismo, constituye una oportunidad para que productores, artesanos y comerciantes locales promocionen sus productos.

La iniciativa también vincula la importancia de la celebración con el nombramiento de Parras de la Fuente como Pueblo Mágico, otorgado en 2004, al considerar que la cultura vitivinícola forma parte de los elementos históricos y culturales que distinguen al municipio.

Según Dávalos Elizondo, el reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible permitiría impulsar acciones para documentar la historia de la feria, difundir su relevancia y preservar las prácticas y conocimientos asociados con esta tradición.

“Resulta pertinente promover una declaratoria que permita dar mayor visibilidad a la feria y establecer condiciones para que su valor cultural sea conocido y transmitido a las generaciones futuras. Porque las tradiciones no solamente se celebran: también se cuidan, se respetan y se preservan.”, afirmó.

La iniciativa fue turnada a la comisión de educación, cultura, familias, desarrollo humano y actividades cívicas para su estudio.