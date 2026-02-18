Propone Jericó Abramo, diputado federal por Coahuila, que peajes acepten tarjetas bancarias en todo el País

El diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el propósito de modernizar los esquemas de cobro en carreteras y garantizar la aceptación obligatoria de medios de pago bancarios.

La propuesta busca reducir la dependencia del efectivo y evitar que los usuarios —especialmente quienes realizan viajes ocasionales— se vean forzados a adquirir dispositivos de telepeaje (TAG). El planteamiento establece que, como mínimo, todas las plazas deberán aceptar tarjetas de débito y crédito con chip y tecnología sin contacto, además de los mecanismos ya existentes.

REGLAS CLARAS Y SIN CARGOS ADICIONALES

El proyecto contempla lineamientos específicos para la operación: señalización visible en carriles habilitados para tarjeta, prohibición de comisiones adicionales al usuario, emisión de comprobantes, mecanismos de aclaración y protocolos de contingencia para asegurar continuidad en el servicio.

En sistemas electrónicos sin barrera física —como pórticos de circulación continua— los concesionarios deberán habilitar alternativas que no obliguen a comprar un TAG. Entre ellas se incluyen pagos inmediatos en sitio mediante kioscos o terminales, así como transacciones electrónicas por evento, conforme a lineamientos que emita la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, la dependencia federal deberá emitir disposiciones generales para homologar estándares mínimos de operación en plazas federales, incluyendo medidas de seguridad física y coordinación con autoridades locales para promover el mismo esquema en instalaciones estatales o municipales.

SANCIONES Y ARMONIZACIÓN NORMATIVA

La iniciativa contempla multas de hasta mil días de salario mínimo y otras responsabilidades administrativas para quienes incumplan las disposiciones.

En el caso de instalaciones urbanas, rurales y carreteras, la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México deberán garantizar como estándar mínimo la aceptación de pagos bancarios, sin excluir alternativas para quienes no dispongan de estos medios.

Abramo Masso recordó que uno de los problemas recurrentes en autopistas de cuota es la operación deficiente y la limitada capacidad de atención en puntos de pago. Documentos legislativos recientes han señalado que la mayoría de los puntos administrados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos restringen el cobro a efectivo o TAG, lo que impacta tanto a usuarios nacionales como a turistas.

Con la reforma, se pretende armonizar la operación con normas oficiales mexicanas y mejores prácticas internacionales en seguridad vial, reducción de filas y disminución de tiempos de espera.