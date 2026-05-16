Propone Rubén Moreira, diputado por Coahuila, reforzar la protección de la tortuga marina

Con un llamado a fortalecer la política ambiental en zonas de alta sensibilidad ecológica, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a intensificar las labores de resguardo, monitoreo y preservación en los principales sitios de reproducción de tortugas marinas en México. El legislador advirtió que el País posee una responsabilidad estratégica en materia de conservación, al concentrar una de las mayores riquezas biológicas del planeta y albergar seis de las siete especies de tortugas marinas reconocidas a nivel mundial, todas sujetas a esquemas de protección nacional e internacional.

Explicó que especies como la golfina, la laúd, la carey y la prieta continúan enfrentando condiciones críticas derivadas del deterioro progresivo de sus ecosistemas, situación que compromete la permanencia de poblaciones enteras en diversas regiones costeras. Moreira Valdez subrayó que los arenales donde ocurre la anidación representan un eslabón irremplazable dentro del ciclo reproductivo de estos ejemplares, pues en ellos descansa la continuidad biológica de generaciones futuras y, con ello, el equilibrio de los ecosistemas marinos. Añadió que la importancia de estos organismos va mucho más allá de su simbolismo ambiental, al desempeñar funciones esenciales como el control natural de especies invasivas, la regeneración de pastos marinos y la estabilidad de sistemas costeros, además de fungir como indicadores del estado de salud de los océanos. No obstante, alertó que estos espacios naturales enfrentan amenazas cada vez más complejas asociadas a modelos de crecimiento que no han logrado conciliar productividad y sustentabilidad. Entre los factores de mayor impacto mencionó la expansión turística e inmobiliaria, la contaminación de playas, la iluminación artificial que desorienta a las crías, el saqueo de nidos, la captura incidental derivada de actividades pesqueras y las alteraciones provocadas por el cambio climático.

El coordinador parlamentario reconoció el esfuerzo que realizan autoridades, organizaciones civiles y comunidades costeras para resguardar miles de nidos cada año; sin embargo, insistió en que resulta indispensable fortalecer la capacidad operativa de las instituciones para evitar retrocesos en los avances alcanzados. Asimismo, expresó preocupación por los conflictos sociales registrados en distintos puntos del País relacionados con la defensa del patrimonio natural, y citó como ejemplo el Santuario Playa Platanitos, caso que —dijo— evidencia la necesidad de garantizar seguridad a quienes protegen estos ecosistemas y consolidar la presencia institucional en áreas prioritarias. Finalmente, el legislador coahuilense sostuvo que la preservación de estos sitios no puede entenderse como una acción aislada, sino como una estrategia integral que vincule biodiversidad, desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos.

Publicidad