    Saltillo avanza 95% en rehabilitación de cancha deportiva en el oriente de la ciudad
    Brigadas municipales avanzan en la instalación de pasto sintético en la cancha del Centro Comunitario “Gustavo Espinoza Mireles”. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz impulsa la recuperación de áreas públicas en el sector oriente a través del programa ‘Activa tu Parque’ que busca fortalecer la convivencia familiar y el tejido social

Con un avance del 95 por ciento, el Gobierno Municipal de Saltillo reportó importantes progresos en la rehabilitación de la cancha de fútbol ubicada en el Centro Comunitario “Gustavo Espinoza Mireles”, como parte del impulso a la salud, el deporte y la convivencia social instruido por el alcalde Javier Díaz González.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan actualmente en la colocación de pasto sintético y caucho, la reconstrucción de la barda perimetral y la instalación de malla ciclónica e iluminación. Además, se realizan labores de pintura en bardas y protecciones, así como la instalación de un nuevo sistema de riego y otras mejoras al espacio.

Antonio Nerio Maltos, titular de la dependencia, señaló que las acciones se desarrollan en tiempo y forma, con el propósito de entregar un espacio público digno a las familias de colonias como Gustavo Espinoza Mireles, Antonio Cárdenas, Isabel Amalia Dávila, Azteca, Pueblo Insurgentes, Loma Alta y Anáhuac, entre otras.

$!Las obras buscan ofrecer condiciones más dignas para niñas, niños y jóvenes de varias colonias cercanas.
Las obras buscan ofrecer condiciones más dignas para niñas, niños y jóvenes de varias colonias cercanas. FOTO: CORTESÍA

“Estas acciones son parte de la respuesta que el gobierno de Javier Díaz, con el apoyo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, da a las peticiones más sentidas de la ciudadanía”, afirmó Nerio Maltos, al destacar que la rehabilitación garantizará instalaciones más seguras y óptimas para la práctica deportiva.

El funcionario recordó que estos trabajos forman parte del programa municipal “Activa tu Parque”, implementado en coordinación con la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo es recuperar espacios públicos, fortalecer la convivencia familiar y contribuir al tejido social.

De manera simultánea, el Gobierno Municipal continúa la construcción y ampliación de diversos centros comunitarios. Entre ellos destaca el Centro Comunitario Urdiñola, donde se edifica un salón de usos múltiples y una explanada; así como la ampliación del Centro Comunitario de la colonia Satélite Sur, que incluirá una cocina, nuevas instalaciones eléctricas e hidráulicas y una barda perimetral.

En la colonia Miguel Hidalgo también se realizan mejoras con una inversión de 2.2 millones de pesos para fortalecer los servicios comunitarios.

