Saltillo avanza 95% en rehabilitación de cancha deportiva en el oriente de la ciudad

Con un avance del 95 por ciento, el Gobierno Municipal de Saltillo reportó importantes progresos en la rehabilitación de la cancha de fútbol ubicada en el Centro Comunitario “Gustavo Espinoza Mireles”, como parte del impulso a la salud, el deporte y la convivencia social instruido por el alcalde Javier Díaz González.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajan actualmente en la colocación de pasto sintético y caucho, la reconstrucción de la barda perimetral y la instalación de malla ciclónica e iluminación. Además, se realizan labores de pintura en bardas y protecciones, así como la instalación de un nuevo sistema de riego y otras mejoras al espacio.

Antonio Nerio Maltos, titular de la dependencia, señaló que las acciones se desarrollan en tiempo y forma, con el propósito de entregar un espacio público digno a las familias de colonias como Gustavo Espinoza Mireles, Antonio Cárdenas, Isabel Amalia Dávila, Azteca, Pueblo Insurgentes, Loma Alta y Anáhuac, entre otras.