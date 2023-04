Protestan derechohabientes del IMSS Torreón por largas filas para surtir medicinas

Torreón, Coahuila. – Decenas de derechohabientes del IMSS Torreón protestaron este 15 de abril por las grandes filas que se registran diariamente en la farmacia ubicada sobre el bulevar Revolución, donde surten recetas médicas de pacientes del Hospital General de Zona No. 16 y del Hospital de Alta Especialidad No 71.

Señalan que urge más personal que atienda y una nueva farmacia, dado que es alta la demanda de medicinas que obliga a los derechohabientes de las dos clínicas a permanecer de pie y bajo el sol y en muchas ocasiones se encuentran con que no hay los medicamentos que necesitan.

Diariamente, se concentra un gran número de personas a las afueras de la farmacia, la espera es de hasta seis horas y ello genera molestia, sobre todo porque hay quienes tienen problemas de movilidad.

La cosa es que están las filas enormes, es mucha la aglomeración, la gente no alcanza a surtir los medicamentos y tienen que dar varias vueltas, gastar dinero y su tiempo, gente que tiene que acudir a su trabajo y no puede estar ahí todo el tiempo, señalaron.

Declararon, además, que las recetas tienen vigencia de tres días y mucha gente pierde su medicamento porque no alcanzan a surtir, es mucha la batalla y más para los adultos mayores.

Diariamente, hay molestia de la derechohabiente que va por sus medicamentos a la farmacia, desde muy temprano hay filas muy largas y en ocasiones se cae el sistema.

Los medicamentos controlados son los que mayor problema registran, la carencia de insulina y los relacionados con el tratamiento para la hipertensión, son otros de los más demandados, pero no se encuentran a disposición de los derechohabientes al IMSS.

“Ya tengo dos meses con mi receta, he dado cuatro vueltas, siempre dicen que me marcarán para avisarme cuando lleguen las cajas, pero sigo esperando, por eso mejor me vine”, denunció la señora Julieta, quien acude desde la colonia Moderna de esta ciudad.