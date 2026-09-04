Protestan padres de familia por falta de maestro en primaria de Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Protestan padres de familia por falta de maestro en primaria de Ramos Arizpe
    Padres de alumnos de segundo grado se concentraron afuera de la primaria Sor Juana Inés de la Cruz para exigir una solución a la falta de docente. MANUEL RODRÍGUEZ

Aseguran que la falta de docente afecta el horario escolar de los alumnos desde el inicio de clases

RAMOS ARIZPE, COAH.- Padres de familia de segundo grado, sección B, de la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la colonia Analco, se manifestaron debido a la falta de un maestro para el grupo, problemática que, aseguraron, persiste desde el inicio de clases.

La situación afecta a alrededor de 31 alumnos que no cuentan con un docente de base para atender el grupo. Ante ello, los tutores señalaron que han enviado oficios a la Secretaría de Educación de Coahuila.

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“31 madres de alumnos nos estamos manifestando... buscamos levantar firmas para llevar a la SEP para que nos atiendan”, expresaron algunas madres durante la movilización.

Los inconformes señalaron que, aunque los niños reciben atención parcial, la falta de un maestro ha provocado modificaciones en su jornada escolar. Indicaron que los estudiantes están saliendo a las 11:30 horas, media hora antes del horario habitual, y aseguraron que desde el inicio del ciclo solamente han tenido dos días de clases regulares.

Mari, una de las madres de familia, cuestionó además la manera en que se les notifican los cambios de horario.

$!Los inconformes señalaron que han recurrido a la Secretaría de Educación de Coahuila para solicitar que se cubra la vacante en el plantel.
Los inconformes señalaron que han recurrido a la Secretaría de Educación de Coahuila para solicitar que se cubra la vacante en el plantel. MANUEL RODRÍGUEZ

“Sí estaba adentro, en el salón, solamente que la salida estipulada es a las 12 y pues me avisan ahorita que venga por ella a las 11:30. Es una madre de familia, o sea, no es ni el director ni alguien de la mesa directiva”, declaró.

La madre también señaló falta de coordinación dentro del plantel. “Sí, sí, no hay coordinación por parte de los directores, pues ni de la dirección”, expresó durante la protesta.

Ante la inconformidad, autoridades de la primaria informaron a los padres sobre las gestiones que se realizan para cubrir la vacante y señalaron que el trámite se encuentra en proceso ante autoridades estatales.

El director Mario Alfredo Solís Silva y la inspectora María Elena Salce Segura informaron que este viernes acudirían a la Secretaría de Educación de Coahuila para abordar la situación del plantel y buscar la asignación de un docente para el grupo.

Los padres señalaron que permanecerán a la espera de una respuesta que permita a los alumnos contar con un maestro y retomar su horario habitual.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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