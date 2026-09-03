Ramos Arizpe: cobranza de financiera termina en riña y deja ocho detenidos

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: cobranza de financiera termina en riña y deja ocho detenidos
    El enfrentamiento se registró en la colonia Cactus y requirió la intervención de corporaciones policiales; ocho personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. TOMADA DE VÍDEO

El conflicto comenzó por un adeudo con Préstamos del Norte; fuentes de seguridad señalaron que la empresa cuenta con denuncias previas por incidentes relacionados con sus métodos de cobro

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un saldo de ocho personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de daños y lesiones dejó un enfrentamiento entre particulares y miembros de una financiera en la colonia Cactus, de Ramos Arizpe.

De acuerdo con reportes de las corporaciones policiales, el conflicto inició a raíz de un adeudo económico con la empresa denominada Préstamos del Norte. La situación se tornó violenta cuando uno de los cobradores presuntamente agredió a una persona.

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Las personas agredidas se defendieron y solicitaron el apoyo de compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes acudieron al lugar. Con la llegada de más personas, el enfrentamiento escaló hasta requerir la intervención de las corporaciones de seguridad.

Tras el operativo implementado para controlar la situación, las autoridades informaron que ocho personas fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones y daños.

Fuentes de seguridad señalaron que la financiera involucrada acumula antecedentes por incidentes similares en la región y cuenta con denuncias previas ante las autoridades relacionadas con sus métodos de cobro.

De acuerdo con las mismas fuentes, representantes de este negocio han sido detenidos por las corporaciones policiales en ocasiones anteriores debido a otros conflictos derivados de labores de cobranza.

Los ocho implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica por los hechos registrados en la colonia Cactus.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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