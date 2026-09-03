Ramos Arizpe: cobranza de financiera termina en riña y deja ocho detenidos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un saldo de ocho personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de daños y lesiones dejó un enfrentamiento entre particulares y miembros de una financiera en la colonia Cactus, de Ramos Arizpe. De acuerdo con reportes de las corporaciones policiales, el conflicto inició a raíz de un adeudo económico con la empresa denominada Préstamos del Norte. La situación se tornó violenta cuando uno de los cobradores presuntamente agredió a una persona.

Las personas agredidas se defendieron y solicitaron el apoyo de compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes acudieron al lugar. Con la llegada de más personas, el enfrentamiento escaló hasta requerir la intervención de las corporaciones de seguridad. Tras el operativo implementado para controlar la situación, las autoridades informaron que ocho personas fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición del Ministerio Público por los delitos de lesiones y daños. Fuentes de seguridad señalaron que la financiera involucrada acumula antecedentes por incidentes similares en la región y cuenta con denuncias previas ante las autoridades relacionadas con sus métodos de cobro.

De acuerdo con las mismas fuentes, representantes de este negocio han sido detenidos por las corporaciones policiales en ocasiones anteriores debido a otros conflictos derivados de labores de cobranza. Los ocho implicados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica por los hechos registrados en la colonia Cactus.