Proyecta Saltillo presupuesto superior a 5 mil 300 mdp para 2027

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    Proyecta Saltillo presupuesto superior a 5 mil 300 mdp para 2027
    El Cabildo aprobó un presupuesto de 5 mil 300 millones de pesos para Saltillo, para el ejercicio fiscal de 2027. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz señaló que el proyecto todavía puede sufrir modificaciones antes de diciembre; analiza la psibilidad de solicitar un crédito por hasta 250 mdp

El Municipio de Saltillo proyecta ejercer durante 2027 un presupuesto superior a los 5 mil 300 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González, luego de la aprobación en Cabildo de los documentos correspondientes a ingresos y egresos.

El Edil explicó que el presupuesto de ingresos deberá pasar al Congreso del Estado para su dictaminación y aprobación, proceso que concluirá hacia diciembre. Una vez que exista una cifra definitiva, el Cabildo podrá autorizar el presupuesto de egresos.

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“Todavía hay movimientos de aquí a diciembre para poder hacer algunas correcciones o algunas modificaciones en el presupuesto de egresos, lo cual va a ser por arriba de los 5 mil 300 millones de pesos en este 2027”, señaló.

El proyecto contempla recursos para servicios municipales, obras sociales, programas y otras acciones del Ayuntamiento.

Díaz González explicó además que, como en otros ejercicios, se incluye la posibilidad de solicitar un crédito por hasta 250 millones de pesos en caso de que resulte necesario. Aclaró que este financiamiento no ha sido requerido, pero la posibilidad se incorpora para evitar tener que realizar nuevamente el procedimiento ante el Congreso en caso de necesitarlo.

SEGURIDAD SE LLEVA MÁS DE UNA QUINTA PARTE

Uno de los principales rubros será seguridad, al que, de acuerdo con el Alcalde, se destina alrededor del 22 al 23 por ciento del presupuesto total. Para 2027, agregó, continuarán las inversiones en tecnología, capacitación, armamento y equipamiento.

Sobre las posiciones de regidores que se manifestaron en torno al proyecto presupuestal, Díaz González aseguró respetarlas y sostuvo que la Tesorería municipal mantuvo reuniones con las diferentes bancadas para aclarar dudas relacionadas con ingresos y egresos.

El Alcalde insistió en que las cifras todavía pueden modificarse durante el proceso previo a la aprobación definitiva del presupuesto para el próximo año.

Por su parte, la ciudad de Torreón, con prácticamente el mismo número de habitantes, contempla un presupiesto para 2027 de 6 mil 257 millones de pesos para 2027, 957 millones de pesos más que Saltillo.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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