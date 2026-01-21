Proyectan creación de miles de empleos en Ramos Arizpe por nuevo tren de pasajeros

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, reveló que se encuentran en pláticas avanzadas con representantes del proyecto del tren de pasajeros de Laredo, el cual contempla la instalación de estaciones estratégicas que detonarán una importante demanda de mano de obra en la región.

Esto llega a liberar parte de la presión en temas de empleos que generó el despido de casi 2 mil personas de la planta de General Motors en este municipio, sucedido hace apenas unos días y con afectaciones que aún no son cuantificables.

“Se han estado acercando las nuevas personas que van a hacer las nuevas vías del tren de lo que es el tren al Laredo. Vamos a próximamente, junto con nuestro amigo el gobernador, nos vamos a acercar para que se unan proveedores, para que se unan trabajadores”, informó el edil.

Según lo expuesto por el alcalde, se prevé la operación de cinco estaciones ubicadas en Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, el parque industrial de Ramos Arizpe y una zona cercana a Santa Catarina, donde cada punto requerirá entre 2,000 y 3,000 trabajadores.

Gutiérrez Merino sostuvo reuniones con gerentes de obra, compras y personal del proyecto ferroviario para establecer una estrategia conjunta. “Vamos a poner un módulo próximamente ahí en lo que es el municipio para beneficiar a muchas personas que ahorita están sin trabajo”, adelantó.

Además del proyecto ferroviario, el alcalde señaló que el municipio mantiene una estrecha colaboración con empresas ya instaladas como Stellantis. Actualmente, la bolsa de trabajo municipal cuenta con vacantes disponibles para diversas compañías locales que buscan fortalecer sus plantillas laborales.

“Tenemos una vacante nosotros ahorita, una vacante de 250 personas para que puedan entrar a trabajar en muchas compañías de ramosarizpenses. Tienen informes en lo que es bolsa de trabajo ahí en el municipio”, concluyó Gutiérrez Merino sobre el panorama laboral.