Tren Saltillo-Monterrey: empresas de Coahuila, fuera de la licitación para construir estaciones

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Tren Saltillo-Monterrey: empresas de Coahuila, fuera de la licitación para construir estaciones
    Las estaciones del tramo que conecta Saltillo con Monterrey están bajo licitación con interés de empresas de México, España, China y hasta Polonia. Foto: Especial

Participa empresa denunciada por rehabilitación de tramo del Tren Interoceánico donde ocurrió el descarrilamiento del pasado mes de diciembre

Ninguna empresa con sede en Coahuila participa en la licitación para la construcción de las estaciones del tren Saltillo–Monterrey, de acuerdo con documentos públicos del proceso.

La información del concurso revela que las compañías que presentaron propuestas técnicas y económicas tienen su sede principalmente en la Ciudad de México, aunque también se registraron dos empresas chinas, dos españolas y una polaca.

El pasado viernes 16 de enero se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que se recibieron seis ofertas correspondientes a seis grupos empresariales.

El Grupo 1 está integrado por Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V.; VISE, S.A. de C.V.; COMSA, S.A.; y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., con una propuesta por 2 mil 567 millones de pesos.

El Grupo 2, conformado por Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.; Obrascon Huarte Lain, S.A.; y Caabsa Constructora, S.A. de C.V., presentó una oferta de 2 mil 963 millones de pesos.

El Grupo 3 está compuesto por Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.; Construcciones Urales, S.A. de C.V.; y Azvi, S.A., con una propuesta de 2 mil 695 millones de pesos.

$!El tren de pasajeros conectará desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo con escalas en Saltillo, Ramos Arizpe y varias localidades de Nuevo León.
El tren de pasajeros conectará desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo con escalas en Saltillo, Ramos Arizpe y varias localidades de Nuevo León. Foto: Especial

La propuesta más alta fue presentada por el Grupo 4, integrado por ICA Constructora, S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.; Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V.; Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.; y Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V., por un monto de 3 mil 683 millones de pesos.

Grupo ICA fue uno de los participantes más activos durante el proceso, al concentrar varios de los cuestionamientos planteados en las dos juntas de aclaraciones realizadas como parte de la licitación.

El Grupo 5 propuso 3 mil 054 millones de pesos y está conformado por Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.; Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.; Proacon México, S.A. de C.V.; Aldesa Construcciones, S.A.; Coalvi, S.A.; Construcciones Aldesem, S.A. de C.V.; Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; y China Civil Engineering Construction Corporation.

La propuesta más baja fue presentada por el Grupo 6, con un monto de 2 mil 400 millones de pesos, integrado por Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.; China Gezhouba Group Company Limited México, S. de R.L. de C.V.; y Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V.

El fallo de la licitación se dará a conocer el próximo 30 de enero a través de la plataforma Compras MX.

PARTICIPA DENUNCIADA EN CASO DEL INTEROCEÁNICO

Entre las empresas que participan en la licitación destaca Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V., firma que estuvo a cargo de trabajos de rehabilitación en un tramo del Tren Interoceánico que se descarriló en diciembre pasado en Oaxaca.

El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y 118 lesionadas, por lo que a principios de enero Comsa, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, S.A. de C.V., fueron denunciadas penalmente por abogados de las víctimas.

Mediante un comunicado emitido el 13 de enero, Daniferrotools se deslindó de haber participado en la rehabilitación del tramo donde ocurrió el descarrilamiento.

Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre pasado, presentaron denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en dicho siniestro”, informó el despacho Vega, Mac Gregor Arellano, de acuerdo con Grupo Reforma.

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

