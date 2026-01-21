Tren Saltillo-Monterrey: empresas de Coahuila, fuera de la licitación para construir estaciones

Ninguna empresa con sede en Coahuila participa en la licitación para la construcción de las estaciones del tren Saltillo–Monterrey, de acuerdo con documentos públicos del proceso.

La información del concurso revela que las compañías que presentaron propuestas técnicas y económicas tienen su sede principalmente en la Ciudad de México, aunque también se registraron dos empresas chinas, dos españolas y una polaca.

El pasado viernes 16 de enero se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que se recibieron seis ofertas correspondientes a seis grupos empresariales.

El Grupo 1 está integrado por Comsa Infraestructuras, S.A. de C.V.; VISE, S.A. de C.V.; COMSA, S.A.; y Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., con una propuesta por 2 mil 567 millones de pesos.

El Grupo 2, conformado por Constructora de Proyectos Viales de México, S.A. de C.V.; Obrascon Huarte Lain, S.A.; y Caabsa Constructora, S.A. de C.V., presentó una oferta de 2 mil 963 millones de pesos.

El Grupo 3 está compuesto por Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.; Construcciones Urales, S.A. de C.V.; y Azvi, S.A., con una propuesta de 2 mil 695 millones de pesos.