Proyectan sabores de Coahuila al mundo con programa Pati’s Mexican Table

La gastronomía, los paisajes y las tradiciones de Coahuila llegaron a una audiencia internacional a través de Pati’s Mexican Table, programa conducido por la reconocida chef mexicana Pati Jinich, cuya temporada 15 dedica un segmento a los sabores y productos que distinguen al estado. La premier del episodio se realizó este jueves en el restaurante Don Artemio, en Saltillo, con la participación de la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González; el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú, propietario del establecimiento, y Jesús Torres Gámez, director de Promoción de Pro Coahuila, además de representantes de la cadena de valor turística de la entidad.

La producción representa una oportunidad de promoción internacional para Coahuila, al mostrar no sólo sus platillos, sino también sus paisajes, productos regionales, tradiciones y las historias de las comunidades que mantienen viva su cocina. Durante su intervención, Cristina Amezcua destacó que la gastronomía coahuilense representa historia, identidad y orgullo, y señaló que estos elementos están presentes en productos como los cortes de carne, cabrito, machacado, tortillas de harina, pan de pulque, quesos, manzanas y membrillos, además de ingredientes emblemáticos como el mezquite y el maguey. También resaltó el papel de los vinos, que han convertido a Coahuila en un referente de la vitivinicultura mexicana.

“La gastronomía y el turismo están estrechamente vinculados. Una mesa puede ser el inicio de un viaje; un platillo puede despertar el deseo de conocer una región; y una copa de vino puede convertirse en una invitación para descubrir nuestros viñedos, nuestros pueblos y nuestros paisajes”, expresó. La funcionaria reconoció a Pati Jinich y a su equipo por incluir a Coahuila en la producción y destacó que la gastronomía puede funcionar como una herramienta de promoción turística, desarrollo comunitario y preservación de la identidad cultural.

Por su parte, el chef Juan Ramón Cárdenas Cantú señaló que la participación en el programa permitió mostrar la riqueza del semidesierto coahuilense, particularmente a través del cabrito, cuya preparación fue realizada junto con Jinich en una majada. Explicó que este platillo representa más que una receta, pues está relacionado con el pastoreo caprino y con la identidad de las comunidades que mantienen esta tradición. Jesús Torres Gámez informó que, desde el inicio del proyecto, se buscó que Pati Jinich recorriera distintas regiones de Coahuila para conocer sus cocinas, ranchos, viñedos, museos, pueblos y espacios naturales. Durante la producción se visitaron más de 100 espacios y localidades, donde la chef convivió con productores, cocineras, cocineros y familias dedicadas a preservar recetas y tradiciones. El funcionario destacó que el programa permite mostrar que la gastronomía coahuilense está vinculada con el desierto, las montañas, los viñedos, las ciudades y los pueblos, pero principalmente con su gente. Añadió que Pati’s Mexican Table se transmite tanto por televisión abierta como mediante plataformas digitales, entre ellas Prime Video. De acuerdo con Pro Coahuila, la temporada anterior alcanzó más de 3 millones de visitantes únicos en Prime Video, lo que dimensiona el alcance potencial de esta producción.

Pati Jinich es una chef mexicana radicada en Estados Unidos y reconocida por su labor de difusión de la cocina mexicana. Es seis veces ganadora del James Beard Award y ha sido nominada a los Emmy Awards. Además, es autora de libros de cocina que han figurado entre los más vendidos del New York Times. Su nuevo libro, Foods of La Frontera, será publicado por HarperCollins en septiembre de 2026. Con esta producción, Coahuila busca fortalecer su posicionamiento como destino turístico gastronómico y vitivinícola, al proyectar ante nuevas audiencias su cocina, productos regionales, tradiciones y la identidad de las comunidades que hacen de la gastronomía una expresión de su cultura.

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