Proyecto Gas Coahuila impulsaría soberanía energética y generar empleos: Manolo Jiménez

NAVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que el proyecto Gas Coahuila representa una gran oportunidad para fortalecer la soberanía energética del país, además de generar miles de empleos y atraer importantes inversiones a la entidad.

El mandatario estatal explicó que, aunque por el momento no se han observado repercusiones directas en la economía, es necesario analizar el impacto que los energéticos podrían tener en el contexto nacional e internacional. En ese sentido, destacó que avanzar hacia la soberanía energética es cada vez más relevante para México.

Jiménez Salinas indicó que el proyecto Gas Coahuila podría atraer inversiones por miles de millones de dólares y convertirse en una importante palanca de desarrollo económico, similar a lo que ha ocurrido en el estado de Texas, Estados Unidos, con la explotación del gas.

El gobernador también mencionó que esta iniciativa podría representar una alternativa económica ante la situación que enfrenta la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que el proceso de subasta no avanzara como se esperaba.

Agregó que Coahuila cuenta con la experiencia y la tecnología necesarias para desarrollar proyectos energéticos que, además de cuidar el medio ambiente, permitan generar empleo, inversión y desarrollo en el corto plazo.

Asimismo, comentó que este tema ya ha sido dialogado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien reiteró la disposición del gobierno estatal para impulsar este proyecto estratégico para el país.

Finalmente, el gobernador destacó que Coahuila mantiene buenos resultados en materia de seguridad gracias a la coordinación con el Gobierno federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades de Texas, lo que ha permitido posicionar a la entidad como una de las fronteras más seguras de México.