Proyecto Gas Coahuila impulsaría soberanía energética y generar empleos: Manolo Jiménez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Proyecto Gas Coahuila impulsaría soberanía energética y generar empleos: Manolo Jiménez
    El gobernador señaló que avanzar hacia la soberanía energética es cada vez más relevante para México. REDES SOCIALES

El proyecto podría generar miles de empleos y atraer inversiones por miles de millones de dólares a la entidad

NAVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, señaló que el proyecto Gas Coahuila representa una gran oportunidad para fortalecer la soberanía energética del país, además de generar miles de empleos y atraer importantes inversiones a la entidad.

El mandatario estatal explicó que, aunque por el momento no se han observado repercusiones directas en la economía, es necesario analizar el impacto que los energéticos podrían tener en el contexto nacional e internacional. En ese sentido, destacó que avanzar hacia la soberanía energética es cada vez más relevante para México.

TE PUEDE INTERESAR: Inversión en gas de Coahuila: un posible ‘salvavidas’ energético ante guerra en Irán

Jiménez Salinas indicó que el proyecto Gas Coahuila podría atraer inversiones por miles de millones de dólares y convertirse en una importante palanca de desarrollo económico, similar a lo que ha ocurrido en el estado de Texas, Estados Unidos, con la explotación del gas.

El gobernador también mencionó que esta iniciativa podría representar una alternativa económica ante la situación que enfrenta la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que el proceso de subasta no avanzara como se esperaba.

Agregó que Coahuila cuenta con la experiencia y la tecnología necesarias para desarrollar proyectos energéticos que, además de cuidar el medio ambiente, permitan generar empleo, inversión y desarrollo en el corto plazo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: urge dejar combustibles fósiles ante incertidumbre global, afirma experto

Asimismo, comentó que este tema ya ha sido dialogado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien reiteró la disposición del gobierno estatal para impulsar este proyecto estratégico para el país.

Finalmente, el gobernador destacó que Coahuila mantiene buenos resultados en materia de seguridad gracias a la coordinación con el Gobierno federal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades de Texas, lo que ha permitido posicionar a la entidad como una de las fronteras más seguras de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gas Natural
Economía

Localizaciones


Coahuila
Nava

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bendito idioma trumpista

El bendito idioma trumpista
true

Corrupción en Aduanas: sobran evidencias; falta voluntad para llegar al fondo
true

POLITICÓN: Polémica en Jimulcazo 2026, entre rodada ilegal, daño ambiental y concierto privado
El joven contaba con reporte de desaparición desde febrero en la capital de Coahuila.

Identifican a joven hallado sin vida en el río Bravo; fue reportado como desaparecido en Saltillo
Una gasolinera en París. La Unión Europea importa la mayor parte de su petróleo y gas, lo que la hace vulnerable a la volatilidad de los precios mundiales.

La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo
Estarán presentes en este evento empresas tecnológicas como Google y Microsoft, así como de los gobiernos de California y de Estados Unidos.

Saltillo: participará Roberto Garza Villareal en evento mundial sobre tecnología agrícola
En toda Asia, donde los países están altamente expuestos al aumento de los costos del petróleo y el gas y a la escasez de suministro, los gobiernos están tomando medidas para mitigar el impacto económico.

La alarma por las alteraciones del sector petrolero está creciendo en Asia
El flujo de contenedores y mercancías chinas hacia Medio Oriente enfrenta una parálisis logística debido al cierre de rutas estratégicas y el recrudecimiento del conflicto.

Para China, la ampliación de la guerra pone en peligro activos e inversiones milmillonarios