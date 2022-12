‘Que inviertan algo de los 104 mdd que pagó Ahmsa’ exigen empresarios a Gobierno Federal

MONCLOVA, COAH.- “Supuestamente el lema del Gobierno Federal es devolver al pueblo lo que le robaron, pues devuélvelo compadre para la región”, dijo Jorge Kalionchiz durante una rueda de prensa, en la que miembros de la Coparmex piden al Gobierno Federal que parte de los 104 millones de dólares que ha pagado Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, a Pemex —por los dos pagos del acuerdo reparatorio por el caso agronitrogenados— sean invertidos en este territorio.

Mario Coria Rohell y Felipe Gonzáles, presidente y vicepresidente de la Coparmex, le acompañaron en esta actividad y estuvieron de acuerdo en que Monclova requiere ayuda de la federación para salir de la situación tan compleja que le ha ocasionado la crisis de AHMSA.

Expusieron que por ahora Monclova está en incertidumbre por el problema de la principal fuente de empleo y economía, y se busca una forma de prevenir una catástrofe.

Mencionaron que si bien la empresa es privada, y no piden al Gobierno Federal que la rescate, se exige que apoyen a la zona, para que logre una diversificación industrial y no se dependa en gran parte de AHMSA.

“En estos momentos estamos más ocupados que preocupados por la situación que estamos atravesando en nuestra ciudad, que se deriva de la parálisis del que es pilar de la economía que es Altos Hornos de México.

“No vemos bien que vengan a rescatar a un empresario, lo que sí vemos mal es que no se vea por la economía de una región”, señaló.

Destacaron que en la región se tiene una vocación siderúrgica-metal-mecánica y ya se está viendo que ese rubro se está complicando, por lo que se tiene que explorar otro tipo de vocaciones, urge diversificar y para ello se necesita el apoyo del Gobierno Federal y Gobierno Estatal quienes son los encargados de diversificar la economía del país.

Los empresarios afirman que estarán haciendo gestiones ante las autoridades federales para que apoyen a esta zona, para que el Gobierno Federal invierta en esta zona, mejore la infraestructura en todos los rubros, atraiga empresas nuevas y de otros giros para apoyar a la economía.

“Si parte del dinero que se está regresando al Gobierno Federal por parte de la empresa (AHMSA) si se regresara aqui y nos regresaran carreteras, autopistas, un buen aeropuerto no el que tenemos, en automático vas a generar las bases para que las inversiones lleguen”.

“Es el dinero de nosotros, tenemos que pedir nuestra parte y punto, no tenemos porqué andar dando explicaciones, todos los que estamos aquí ya pagamos impuestos no estamos pidiendo, es de nosotros y eso es lo que confunden los políticos”, dijo.

ESTADO TAMBIÉN FALLA

Jorge Kalionchiz realzó que el Gobierno del Estado tampoco ha ayudado a esta región, claramente todas las inversiones se envían inicialmente a las regiones Sureste y Laguna que han crecido fuertemente durante los últimos años.

Felipe González, vicepresidente de Coparmex, expuso que al interior de la cámara se están exponiendo estrategias para poder salir de esta situación tan compleja por la que atraviesa la ciudad y la región entera; una de las propuestas es hacer compras entre los mismos empresarios locales, para que el dinero que exista en la ciudad se quede en ella.

“Tratar de no comprar con proveedores externos y fortalecernos por que no nada más debemos de estarnos quejando si no también ver lo que podemos hacer”, concluyó.