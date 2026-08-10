¿Qué se le antoja? Coahuila alista cuatro festivales gastronómicos en la Región Sureste

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    ¿Qué se le antoja? Coahuila alista cuatro festivales gastronómicos en la Región Sureste
    El Tunal prepara una competencia para elegir la mejor discada, además de música y productos regionales. CORTESÍA

Sabores tradicionales, música y actividades familiares integrarán la agenda de agosto en Arteaga y Ramos Arizpe

La Región Sureste de Coahuila mantiene una intensa agenda turística durante agosto con cuatro festivales gastronómicos que combinarán cocina tradicional, música, actividades culturales y convivencia familiar en Arteaga y Ramos Arizpe.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó el dinamismo que registra la entidad durante las vacaciones de verano y señaló que la gastronomía representa uno de los principales atractivos para quienes visitan los municipios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/coahuila-especialistas-proponen-peritajes-del-mismo-ramo-para-evaluar-la-praxis-medica-HD22740722

“Con estos festivales gastronómicos turistas y visitantes podrán disfrutar de los aromas y sabores de nuestros platillos típicos, además de otras experiencias que se estarán ofreciendo para toda la familia”, señaló.

El calendario inició el pasado 8 y 9 de agosto con el Festival del Elote, realizado en la comunidad de Los Lirios, Arteaga. Durante el encuentro se ofrecieron platillos y productos derivados del elote, además de presentaciones en el teatro del pueblo, callejoneada con tambora, exhibición de automóviles, venta de productos regionales y baile.

EL TUNAL PRESUME SU DISCADA

El próximo sábado 15 de agosto se realizará el Festival de la Discada El Tunal, en la plaza principal del ejido del mismo nombre, también en Arteaga.

La jornada incluirá una competencia para elegir la mejor discada, además de concursos de salsa y postre de manzana. Los visitantes también encontrarán grupos musicales y puestos con productos típicos, entre ellos conservas y dulces.

$!El Festival del Elote reunió a familias y visitantes en la comunidad de Los Lirios, en Arteaga.
El Festival del Elote reunió a familias y visitantes en la comunidad de Los Lirios, en Arteaga. CORTESÍA

Los organizadores esperan una asistencia superior a 2 mil personas y una derrama económica estimada entre 1.5 y 1.8 millones de pesos.

RAMOS FEST SUMA SABORES Y TRADICIONES

La agenda continuará del 28 al 30 de agosto con el Ramos Fest 2026, que tendrá entre sus principales atractivos la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, así como la segunda edición del Lechón Fest.

El programa contempla además una exposición de Mujeres Emprendedoras, callejoneada, conciertos, coronación de la reina y cabalgata.

Para esta celebración se prevé la llegada de alrededor de 150 mil personas durante los tres días, con una importante derrama económica para Ramos Arizpe.

Amezcua González afirmó que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer la actividad turística como una industria generadora de empleos, economía e inversiones.

“Es fundamental impulsar el turismo como industria generadora de economía, empleos e inversiones. Asimismo, los eventos que atraen turistas y visitantes complementan nuestra oferta turística en la entidad”, expresó.

La funcionaria invitó a habitantes de Coahuila y visitantes de otras entidades a participar en las actividades programadas y aprovechar la oferta turística de la Región Sureste durante el periodo vacacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Turismo

Organizaciones


Sectur

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy, en campaña

Andy, en campaña
true

Saltillo: ¿se ha abatido la violencia de género?
true

POLITICÓN: El fiscal Federico Fernández frena críticas de Mejía Berdeja y salpica al PT en Coahuila
Saltillo podría registrar más lluvias a partir del viernes, con una probabilidad superior al 50 por ciento.

Lluvias y calor extremo: así será el clima en Saltillo y Coahuila esta semana
El enoturismo y las bodas de destino han incrementado la demanda de hospedaje en el Pueblo Mágico.

Parras de la Fuente vive boom turístico: hoteles de lujo llegan a 9 mil pesos por noche
El encuentro contará con la participación de jugadores originarios de Piedras Negras.

Borregos Monterrey y UACH disputarán el Tazón de la Frontera en Piedras Negras
El sismo de 7.4 en Colombia dejó entre 71 y 80 muertos, 26 edificios colapsados en Cali y daños graves; autoridades mantienen labores de rescate.

Sismo de 7.4 en Colombia suma 80 muertos; declaran desastre nacional
Cabe destacar que Trump no incluyó ninguna amenaza de ataques adicionales contra Irán en sus declaraciones, algo poco común.

Trump mantiene un enfoque discreto hacia Irán, optando por ataques económicos en lugar de ataques militares