¿Qué se le antoja? Coahuila alista cuatro festivales gastronómicos en la Región Sureste

La Región Sureste de Coahuila mantiene una intensa agenda turística durante agosto con cuatro festivales gastronómicos que combinarán cocina tradicional, música, actividades culturales y convivencia familiar en Arteaga y Ramos Arizpe. La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó el dinamismo que registra la entidad durante las vacaciones de verano y señaló que la gastronomía representa uno de los principales atractivos para quienes visitan los municipios.

“Con estos festivales gastronómicos turistas y visitantes podrán disfrutar de los aromas y sabores de nuestros platillos típicos, además de otras experiencias que se estarán ofreciendo para toda la familia”, señaló. El calendario inició el pasado 8 y 9 de agosto con el Festival del Elote, realizado en la comunidad de Los Lirios, Arteaga. Durante el encuentro se ofrecieron platillos y productos derivados del elote, además de presentaciones en el teatro del pueblo, callejoneada con tambora, exhibición de automóviles, venta de productos regionales y baile. EL TUNAL PRESUME SU DISCADA El próximo sábado 15 de agosto se realizará el Festival de la Discada El Tunal, en la plaza principal del ejido del mismo nombre, también en Arteaga. La jornada incluirá una competencia para elegir la mejor discada, además de concursos de salsa y postre de manzana. Los visitantes también encontrarán grupos musicales y puestos con productos típicos, entre ellos conservas y dulces.

Los organizadores esperan una asistencia superior a 2 mil personas y una derrama económica estimada entre 1.5 y 1.8 millones de pesos. RAMOS FEST SUMA SABORES Y TRADICIONES La agenda continuará del 28 al 30 de agosto con el Ramos Fest 2026, que tendrá entre sus principales atractivos la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, así como la segunda edición del Lechón Fest. El programa contempla además una exposición de Mujeres Emprendedoras, callejoneada, conciertos, coronación de la reina y cabalgata. Para esta celebración se prevé la llegada de alrededor de 150 mil personas durante los tres días, con una importante derrama económica para Ramos Arizpe. Amezcua González afirmó que este tipo de encuentros contribuye a fortalecer la actividad turística como una industria generadora de empleos, economía e inversiones. “Es fundamental impulsar el turismo como industria generadora de economía, empleos e inversiones. Asimismo, los eventos que atraen turistas y visitantes complementan nuestra oferta turística en la entidad”, expresó. La funcionaria invitó a habitantes de Coahuila y visitantes de otras entidades a participar en las actividades programadas y aprovechar la oferta turística de la Región Sureste durante el periodo vacacional.

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