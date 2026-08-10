¿Quién es ‘El Güino’ Herrera?, empresario ligado al caso Segalmex y detenido en Torreón

La captura ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial, donde elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal desplegaron un dispositivo de seguridad. De acuerdo con reportes sobre el operativo, el empresario fue asegurado junto con otras dos personas y durante la intervención habría sido localizada un arma de fuego, cuya situación legal deberá ser determinada por las autoridades.

TORREÓN, COAH.- El caso Segalmex vuelve a colocar a La Laguna en el centro de la atención luego de la detención del empresario Ernesto “N”, conocido como “El Güino” Herrera, durante un operativo conjunto realizado el pasado viernes en el norte de Torreón.

El nombre de Ernesto Herrera Reza, “El Güino”, ya había aparecido en investigaciones relacionadas con Segalmex. En 2023, medios de comunicación de La Laguna reportaron que el empresario era mencionado dentro de una investigación federal vinculada con el organismo, aunque posteriormente se informó que se encontraba en libertad.

Uno de los principales vínculos empresariales señalados en aquel expediente corresponde a Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), compañía relacionada con operaciones comerciales con organismos del sector alimentario federal. Reportes de años anteriores señalaron que la empresa suscribió convenios millonarios con Liconsa durante la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Segalmex.

La investigación por el presunto desvío y manejo irregular de recursos en Segalmex ha alcanzado a funcionarios, empresarios y proveedores. Sin embargo, en el caso particular de Ernesto “N”, cualquier señalamiento deberá ser acreditado ante las autoridades competentes y una eventual responsabilidad penal sólo podrá establecerse mediante una resolución judicial.

Ernesto Herrera Reza, “El Güino”, es identificado además como integrante de la familia vinculada a la productora láctea Chilchota, pues su abuelo, Carlos Herrera Araluce, fue fundador de la procesadora.

Medios de espectáculos han señalado que “El Güino” habría mantenido una relación sentimental con la influencer regiomontana Melanie Pavola.

El vínculo con “El Limones”

A este contexto se suma la relación que publicaciones de La Laguna han señalado entre Carlos Ernesto Herrera Reza, “El Güino”, y Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, exdirigente regional ligado a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y a quien autoridades federales han señalado públicamente como presunto operador de Los Cabrera.

La referencia a este vínculo, por sí misma, no acredita la comisión de ningún delito ni implica responsabilidad penal para Herrera Reza. Se trata de un elemento de contexto que ha sido mencionado en publicaciones de la región y que deberá distinguirse de los hechos que formalmente investiguen las autoridades.

Además de su actividad empresarial, Ernesto Herrera Reza es identificado públicamente como sobrino y excolaborador de la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, y su nombre ya había sido relacionado en reportes periodísticos con las investigaciones federales derivadas del caso Segalmex.

La detención del viernes reabre así un capítulo de las indagatorias que durante los últimos años han seguido las autoridades federales en torno a Segalmex, sus proveedores y empresarios vinculados con operaciones comerciales del organismo.

Será la autoridad ministerial la que determine qué delitos, en su caso, pueden imputarse al empresario y a las otras personas aseguradas, mientras que corresponderá al Poder Judicial definir su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Por ahora, Ernesto “N” mantiene vigente la presunción de inocencia, por lo que cualquier señalamiento deberá ser acreditado dentro del proceso correspondiente.