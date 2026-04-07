Radiografía de Salud en Coahuila: Infecciones intestinales y respiratorias concentran 80% de diagnósticos

Una revisión a los datos del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud federal revelan que, en el primer trimestre de 2026, la obesidad fue el padecimiento con la tendencia de crecimiento más marcada, pues mientras en la semana cuatro iban mil 460 casos, para la semana ocho se disparó a 4 mil 265 y cerró marzo con 7 mil 83. Las mujeres acaparan el 65 por ciento de los diagnósticos.

Por encima del cáncer y afecciones cardíacas, la obesidad y las infecciones respiratorias son las enfermedades con el crecimiento más acelerado en Coahuila durante el arranque de 2026, revelan estadísticas oficiales.

De acuerdo con el nutriólogo Ramses Rodríguez, la alimentación es clave para prevenir enfermedades crónicas. Sobre la obesidad, explicó su aumento por la amplia oferta de comida rápida en el mercado.

Por otro lado, las infecciones respiratorias agudas, donde se incluyen asma, neumonías, influenza, COVID-19 y tuberculosis, mantienen la mayor carga epidemiológica en términos de volumen absoluto y velocidad de propagación masiva.

Coahuila pasó de contabilizar 28 mil 652 casos a finales de enero, a un acumulado de 112 mil 118 pacientes a mediados de marzo. La información oficial arroja que esta tendencia refleja un crecimiento sostenido que ha sumado más de 83 mil nuevos registros en apenas dos meses dentro de territorio coahuilense. El 56 por ciento de casos es en mujeres.

Especialistas en Saltillo, como el alergólogo Enrique Martínez, han alertado que la contaminación del aire agudiza los problemas de pacientes con enfermedades respiratorias.

En el rubro de las enfermedades infecciosas, la varicela ha mostrado un repunte significativo en su velocidad. Al inicio del año se reportaron 38 casos, cifra que escaló rápidamente hasta alcanzar los 519 casos acumulados en el reporte de la semana 12. De igual manera, la conjuntivitis registró un avance notable al sumar más de mil 400 nuevos diagnósticos entre febrero y marzo, llegando a un acumulado estatal de 3 mil 584 casos.

Las enfermedades crónicas también muestran una aceleración constante en sus diagnósticos durante el mismo periodo. La hipertensión arterial escaló de mil 530 a 5 mil 805 casos acumulados, mientras que la diabetes mellitus tipo II alcanzó los 4 mil 165 pacientes registrados al corte de marzo.

Son las mujeres quienes acaparan el mayor número de casos, con el 56%, de acuerdo con datos oficiales.