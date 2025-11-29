Saltillo impulsa al campo con inversión histórica de 100 mdp para fortalecer producción agrícola

Con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento del desarrollo agrícola, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de apoyos del Programa de Incentivos Municipales al Campo, iniciativa que busca consolidar la productividad y el bienestar de las familias rurales de Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Ajustan rutas del ‘Aquí Vamos Gratis’ por peregrinación y encendido de Villamagia en Saltillo

Durante el evento, el Alcalde destacó que el campo representa “fuerza, identidad y futuro” para el municipio, por lo que la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado y productores locales, destinó recursos sin precedentes para ampliar y fortalecer la actividad agrícola. Díaz González subrayó que, tan solo mediante este programa, se logró una inversión conjunta superior a los 8 millones de pesos para apoyar la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, lo que permitirá beneficiar de manera directa a 2 mil 500 productores del municipio. “Reconocemos el trabajo diario de las y los productores que sostienen nuestra región y que hacen grande a Saltillo con su esfuerzo. Y seguiremos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando recursos y voluntades”, puntualizó.

A la entrega acudió Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila, quien reconoció el respaldo directo que la administración municipal brinda al sector rural, aun cuando persisten limitaciones derivadas de las reducidas aportaciones federales. Expresó que el trabajo coordinado entre municipio y Estado permite sostener programas clave para el campo. En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Arnoldo Martínez Cano destacó que Saltillo es el único municipio que mantiene el programa de barbecho y mejora continuamente las tarifas de apoyo, lo que demuestra —dijo— el compromiso de la autoridad local con su población rural. Señaló además que, junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha fortalecido un frente común en beneficio de las y los productores.