Saltillo impulsa al campo con inversión histórica de 100 mdp para fortalecer producción agrícola

Saltillo
/ 29 noviembre 2025
    El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de incentivos al campo, reforzando el compromiso municipal con las y los productores de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz encabezó la entrega de apoyos en coordinación con el Gobierno del Estado, beneficiando directamente a 2 mil 500 productores y respaldando la siembra y preparación de 7 mil 500 hectáreas

Con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinada al fortalecimiento del desarrollo agrícola, el alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de apoyos del Programa de Incentivos Municipales al Campo, iniciativa que busca consolidar la productividad y el bienestar de las familias rurales de Saltillo.

$!Beneficiarios coincidieron en la importancia de mantener programas como el de barbecho y semilla forrajera para sostener la productividad rural.
Beneficiarios coincidieron en la importancia de mantener programas como el de barbecho y semilla forrajera para sostener la productividad rural. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, el Alcalde destacó que el campo representa “fuerza, identidad y futuro” para el municipio, por lo que la administración municipal, en coordinación con el Gobierno del Estado y productores locales, destinó recursos sin precedentes para ampliar y fortalecer la actividad agrícola.

Díaz González subrayó que, tan solo mediante este programa, se logró una inversión conjunta superior a los 8 millones de pesos para apoyar la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, lo que permitirá beneficiar de manera directa a 2 mil 500 productores del municipio. “Reconocemos el trabajo diario de las y los productores que sostienen nuestra región y que hacen grande a Saltillo con su esfuerzo. Y seguiremos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, sumando recursos y voluntades”, puntualizó.

$!Autoridades estatales y municipales destacaron el trabajo conjunto para impulsar al campo saltillense, pese a las limitaciones de recursos federales.
Autoridades estatales y municipales destacaron el trabajo conjunto para impulsar al campo saltillense, pese a las limitaciones de recursos federales. FOTO: CORTESÍA

A la entrega acudió Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila, quien reconoció el respaldo directo que la administración municipal brinda al sector rural, aun cuando persisten limitaciones derivadas de las reducidas aportaciones federales. Expresó que el trabajo coordinado entre municipio y Estado permite sostener programas clave para el campo.

En representación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, Arnoldo Martínez Cano destacó que Saltillo es el único municipio que mantiene el programa de barbecho y mejora continuamente las tarifas de apoyo, lo que demuestra —dijo— el compromiso de la autoridad local con su población rural. Señaló además que, junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas, se ha fortalecido un frente común en beneficio de las y los productores.

$!Productores de diversas comunidades rurales recibieron apoyos para barbecho, rastra y siembra, parte de una inversión histórica que fortalece la actividad agrícola del municipio.
Productores de diversas comunidades rurales recibieron apoyos para barbecho, rastra y siembra, parte de una inversión histórica que fortalece la actividad agrícola del municipio. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, Jesús María Montemayor Garza, director de Desarrollo Rural en Saltillo, detalló que los incentivos se complementan con el programa de semilla forrajera, a través del cual se distribuye semilla subsidiada de sorgo y avena para impulsar la siembra durante el ciclo agrícola. “El objetivo es contribuir al desarrollo de la agricultura en el municipio, otorgando apoyos para actividades esenciales como barbecho, rastra, subsuelo y siembra”, explicó.

En el evento también participaron Beatriz Fraustro Dávila, diputada local; Blanca Estela Herrera Paisano, regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural; así como Pedro López Compeán, representante de las y los beneficiarios del programa.

