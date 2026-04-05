César Muñoz dejó su cargo en Constellation Brands en Nava; la empresa no ha informado quién asumirá la vocería

NAVA, COAH.- La salida de un funcionario clave dentro de la estructura de comunicación de Constellation Brands en su planta ubicada en Nava abrió un periodo de incertidumbre en torno a la vocería institucional de la compañía en la región norte del estado. Se trata de César Isidro Muñoz, quien dejó su cargo como responsable del área de relaciones públicas y comunicación institucional, función que desempeñó durante varios años. Hasta el momento, la empresa no ha dado a conocer quién asumirá estas responsabilidades, mientras que de manera preliminar se perfila que dichas tareas sean absorbidas directamente por la estructura corporativa.

Durante su permanencia, Muñoz fungió como el principal enlace entre la compañía, autoridades, organismos empresariales y la comunidad. Su presencia fue constante en eventos públicos, anuncios de inversión, así como en actividades relacionadas con programas sociales y temas vinculados al impacto industrial e hídrico de la planta cervecera. Su salida ocurre en un contexto donde la operación de la empresa en la región ha sido objeto de atención pública. En los últimos meses se han reportado diversos incidentes en el entorno de la planta, incluyendo percances en la Carretera Federal 57, a la altura o frente a las instalaciones, así como situaciones relacionadas con traslados de personal. Además, en el ámbito laboral han circulado versiones sobre ajustes internos y condiciones de trabajo, lo que ha generado inquietud en distintos sectores. Aunque estos señalamientos no han sido confirmados oficialmente, forman parte del contexto en el que se registra la salida del principal vocero de la empresa en la zona. La ausencia de una figura visible encargada de la comunicación institucional ha comenzado a generar cuestionamientos, particularmente por tratarse de una empresa con presencia relevante en la región. En municipios como Nava, la operación industrial no solo implica inversión, sino también movimiento constante de personal, transporte pesado y atención pública permanente.

Hasta ahora, la compañía no ha emitido una postura adicional sobre la salida ni ha detallado cambios en su estrategia de comunicación. Tampoco se ha confirmado un relevo inmediato en la vocería, lo que mantiene abierta la interrogante sobre quién asumirá el contacto directo con medios, autoridades y comunidad. El movimiento interno deja a la planta sin una figura de representación pública en un momento donde el flujo de información y la comunicación institucional se vuelven factores clave ante el interés generado en torno a su operación. (Con información de medios locales)



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