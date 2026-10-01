Ramos Arizpe alista paquete de obras por más de 250 mdp, junto al Gobierno de Coahuila

El edil destacó que actualmente se ejecutan alrededor de 10 obras continuas de infraestructura básica que no siempre son visibles por estar bajo tierra, pero que resultan fundamentales para la ciudadanía, como la reparación de un drenaje colapsado en la colonia Analco, con una inversión de 300 mil pesos.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , anunció que la próxima semana se presentará un paquete de obras públicas en conjunto con el Gobierno del Estado, el cual sumará más de 250 millones de pesos destinados a infraestructura, vialidades y drenaje para este año y el siguiente.

“Es de las obras que hemos hecho muchas en Ramos, estoy hablando que más de 30 o 50 obras como esa que no se notan porque están enterradas, pero que se tienen que ir haciendo. Es un drenaje que se había colapsado y había obstruido el paso hacia el arroyo”, explicó el edil.

Además de las labores en Analco, el municipio mantiene frentes de trabajo en zonas como Salto del Agua, el bulevar Mariano Morales y La Panorámica. Según detalló el munícipe, estas acciones beneficiarán de manera directa a unas 400 familias.

El acelerado desarrollo de Ramos Arizpe también ha demandado un incremento en la infraestructura vial y de servicios. Gutiérrez Merino señaló que la población del municipio ha crecido de manera significativa en los últimos años.

“Hace 8 o 9 años teníamos 120 mil habitantes en el censo. Ahorita ya tenemos alrededor de 160 mil habitantes. Hemos crecido un 20% la ciudad y eso nos ha generado a que tengamos cada día más necesidad de sucursales, tiendas y transporte”, puntualizó.

Ante las recientes lluvias y el pronóstico de precipitaciones para los próximos días, el Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de limpieza en cauces y colectores de agua pluvial, a fin de evitar colapsos e inundaciones en las colonias.

Sin embargo, el alcalde hizo un llamado urgente a la ciudadanía para evitar tirar desechos a la vía pública y cauces naturales, advirtiendo que se han comenzado a aplicar sanciones económicas a quienes sean sorprendidos tirando basura o escombro.

“Todos los días tenemos alrededor de 200 personas que salen a limpieza. Limpiamos una colonia y a la semana ya tenemos basura generada ahí. Tenemos un colector tapado en base a la basura; hay bolsas y costales que avientan”, lamentó Gutiérrez Merino.

Finalmente, el presidente municipal indicó que la administración registra un avance de entre el 80% y 85% en el cumplimiento de sus compromisos, entre los cuales destacan el Centro de Empoderamiento de la Mujer, proyectos de recarpeteo y espacios deportivos.