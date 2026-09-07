Ramos Arizpe apoyará proyecto educativo de la Diócesis de Saltillo en el sector poniente

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    Ramos Arizpe apoyará proyecto educativo de la Diócesis de Saltillo en el sector poniente
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció el respaldo municipal al proyecto educativo de la Diócesis de Saltillo. REDE SOCIALES

Autoridades buscarán sumar al sector empresarial para reunir recursos y concretar el proyecto en el poniente de Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe respaldará la construcción de un proyecto educativo de inspiración católica coordinado por la Diócesis de Saltillo, con el objetivo de ampliar y fortalecer la infraestructura escolar en el sector poniente de la ciudad.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el Municipio ya otorgó las primeras facilidades para impulsar el complejo, entre ellas la disposición de un terreno y el acompañamiento en la gestión de permisos y trámites necesarios para avanzar en su desarrollo.

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“Ya lo apoyamos nosotros con un terreno, que es el terreno que se está haciendo ahí. Nosotros lo apoyamos también con algunas gestiones, permisos y trámites”, declaró.

Ante las dificultades económicas planteadas por el obispado para concretar la construcción, el edil señaló que se analiza establecer un comité de trabajo con el sector empresarial, mediante el cual se buscará gestionar recursos y sumar apoyos privados al proyecto.

Gutiérrez Merino destacó que la iniciativa representa una oportunidad para atender las necesidades educativas de una de las zonas de mayor crecimiento de Ramos Arizpe, particularmente en el poniente.

“Estamos platicando sobre un comité donde se va a ir a gestionar ante las empresas y sea un gran apoyo para ese sector, sobre todo para apoyar a esa gran área que tenemos en el poniente”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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