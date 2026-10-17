Ramos Arizpe: Arranca el lunes vacunación contra influenza con 200 dosis

De acuerdo con Margarita Escalante Contreras, titular del Departamento de Salud, la campaña está dirigida principalmente a los grupos vulnerables, entre ellos adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de cinco años.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un total de 200 dosis contra la influenza estarán disponibles en Ramos Arizpe a partir del próximo lunes 19 de octubre, luego de que la Dirección de Salud Municipal recibiera el cargamento por parte de la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud.

Sin embargo, precisó que la población en general también podrá acudir a vacunarse para adelantar la protección de cara a la temporada invernal.

El módulo principal operará en las oficinas de la Dirección de Salud Municipal, con un horario de atención de 9:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Las autoridades informaron que la inmunización también se ofrecerá en el Centro de Salud y en el Hospital Ixtlero del IMSS.

El propósito de la jornada es prevenir complicaciones respiratorias durante los meses de frío y proteger a los sectores más expuestos a contagios.